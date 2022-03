Sõda Ukrainas tõstab maailmas taastuvenergia projektide hinda

Lääneriikide valitsused tahavad kiirendada üleminekut taastuvenergiale, et vähendada sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest. Taastuvenergia arendajad väidavad, et lähiajal on keeruline projektidega kiiresti edasi liikuda, vahendas The Wall Street Journal.

Taastuvenergia projekte on viimaste aastate jooksul pandeemia tõttu tabanud olulise tooraine puudus. Samuti tõusevad transpordikulud, kuna tõuseb nafta hind. Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas tõstab nüüd kulusid veel.

USA on kehtestanud Hiina suhtes ka tollimaksud. Hiina on aga domineeriv päikesepatareide ja teiste taastuvenergia seadmete tootja.

"13 protsenti sel aastal valmima pidanud projektidest on aasta võrra edasi lükatud või tühistatud," selgub energiafirma Wood Mackenzie aruandest.

Taani suur tuuleenergia arendaja Orsted A/S teatas eelmisel kuul, et hinnatõusuga seotud probleemide tõttu saavad firma avamere tuuleenergia projektid USA-s hiljem valmis. Nafta kõrge hind muudab aga projektide arendamise nüüd veelgi kallimaks.

Tehnoloogia arengu tõttu on maailma elektritootmisel taastuvenergia osakaal siiski järjepidevalt suurenenud.

Analüüsifirma S&P Global Commodity Insight andmetel moodustasid tuule- ja päikesenergia kogu maailma elektritootmisest 6,4 ja neli protsenti. Viis aastat tagasi olid need numbrid 3,8 protsenti ja 1,4 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.