Vaenukõne paragrahv jääb agressioonisümbolite keelustamise eelnõust välja

Agressioonisümbolite keelustamise eelnõu on riigikogus kolmapäeval esimesel lugemisel muudetult, otsustas õiguskomisjon. Eelnõu keelab agressorit õigustavate sümbolite kasutamise ning karistab kuriteona ühinemist agressori relvajõududega.

"Ainult see vaenukõne pool otsustati üksmeelselt välja võtta. Nii et sündis selline hästi positiivne konsensus, millele ma juba varasemalt ise lootsin," sõnas õiguskomisjoni esimees, Keskerakonna liige Marek Jürgenson.

Justiitsminister Maris Lauri (RE) ütles, et loobus vaenukõne temaatikast raske südamega. See punkt on toonud vaidlusi ja vastuväiteid, muu hulgas Keskerakonna ridades.

"Kas me siis tõesti teeme niimoodi, et kui sümbolitega veheldakse, siis see on karistatav, aga kui minnakse sõnadega kallale, solvatakse, kustustakse inimesi peksma, siis ei oleks midagi lahti," rääkis Lauri.

Justiitsminister ütles, et vaenukõne temaatika eelnõusse jäämine oleks takistanud eelnõu vastu võtmist, kuid tema hinnangul tuleks seda teemat mõne aja pärast arutada.

Pärast esimest lugemist liidetakse valitsuse algatatud agressioonisümbolite keelustamise eelnõuga Isamaa samasisuline eelnõu, mis on samuti riigikogu menetluses.

"Me võime menetluse käigus sõnastust täpsustada, muudatusettepanekuid on võimalik teha ja meil mõned mõtted on, et kõik veel täpsemalt sõnastada. Ma arvan, et nii meie kui ka valitsuse soov on selles eelnõus ühiselt olemas," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Praeguste plaanide järgi peaks riigikogu agressioonisümboolika seaduseelnõu heaks kiitma 21. aprillil