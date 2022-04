Tallinn asutas haigla arendamiseks uue sihtasutuse

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles pressikonverentsil, et ühest küljest on sihtasutuse loomine tehniline otsus, sest projekteerimine käib ja ettevalmistustega tegeldakse juba ammu.

"Vaja on ka juriidilist keha, et nende toimingutega edasi minna. Meil on juba valitud meeskond, inimesed, kes hakkavad projektiga tegelema. Praegu räägime arendamisest ehk projekteerimisest ja ehitamisest. Haigla opereerimine on juba tulevikuküsimus," lausus ta.

Otsus on Kõlvarti sõnul praeguses olukorras mõneti sümboolne, sest jätkuvalt on projekti perspektiivi kohta välja palju küsimusi. Linna vastus ja arusaam on jätkuvalt sama: see on prioriteetne objekt.

"Loomulikult saame aru, et hinnad hakkavad kasvama, ehitamiseks pole väga palju aega, aga tänase päeva seisuga oleme graafikus ja selle järgi soovime ka edasi liikuda," lisas ta.

Kõlvarti sõnul on kahe keldrikorruse ja viiesaja lisavoodikoha loomine igati vajalik, sest tekkida võib igasuguseid kriise ning nagu näha, tulevad need üksteise järel ja korraga, olgu nendeks siis järjekordne epideemia või ökokatastroof.

Ka pommivarjendi küsimus on väga aktuaalseks muutunud, märkis linnapea ja lisas, et ühelgi Eesti haiglal pole praegu sellist võimalust. See vajadus on strateegilise tähtsusega, rääkimata sellest, et ka haigla ise on strateegiline objekt.

"Meie arvame, et sellega tuleb edasi minna ja seda me ka teeme. Jätkuvalt loodame ja ootame saada täiendavat riigi toetust," ütles Kõlvart.

Esialgu hinnati Tallinna Haigla maksumuseks 520 miljonit eurot, kuid ehitushindade järsu kerkimise tõttu ei ole teada, kui kalliks ehitus tegelikult võib kujuneda.