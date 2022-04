VKG: Vene gaasi võiks kaugküttes asendada kodumaise põlevkiviõliga

Eestis tarbitakse umbes viis teravatt-tundi maagaasi aastas, millest 70 protsenti kulub soojuse tootmiseks.

VKG tehnikadirektori Meelis Eldermanni hinnangul võiks seda kogust oluliselt vähendada, kui gaasi asemel kütmiseks põlevkiviõli kasutada. Vene gaas on muutunud väga kalliks nii hinna poolest kui ka poliitiliselt ja LNG-terminal ei pruugi uueks küttehooajaks valmis saada.

"Risk on päris suur. Kui loobuda Vene gaasist ja asendust ei ole, siis võib tekkida päris keeruline olukord sügis-talvel ja selles mõttes on meil Eestis ju kindlus olemas, meil on olemas oma põlevkiviõli tootmine, mis on nii julgeoleku kui ka energiajulgeoleku garandiks," ütles Eldermann.

Eldermanni sõnul on põlevkiviõli gaasist kõrgema kütteväärtusega ja odavam ning katlamajade ümberseadistamine suurt vaeva ei nõua.

"See on tehniliselt lihtne. Põletid tuleks asendada, paigaldada mahuti ja torustik koos pumbaga ja olekski kõik. Minu arvamus on, et seda tuleks teha juba täna," sõnas Eldermann.

Eesti Rohelise Liikumise keskkonnaekspert Johanna Kuld aga väidab, et põlevkiviõliga võiks kütta vaid hädavajadusel.

"Kindlasti on väga ajutise lahendusena põlevkiviõli mõeldav, et ei jääks kodud kütteta, aga kui see eeldab suuri taristuinvesteeringuid, siis see ei pruugi olla kõige mõistlikum valik. See on siiski fossiilkütus ja me peaksime seda kasutama nii lühiajaliselt kui võimalik ja kasutama seda aega pika perspektiiviga lahenduste arendamiseks," kommenteeris Kuld.

LNG-terminali puudumise võiks Kulla sõnul lühiajaliselt katta Läti gaasiga.

"Lätis on maagaasihoidla, kust me oleme varustatud. Nii et lühiajaliselt nendes katlamajades, kus tõesti ongi ainult gaasiga köetav, meil on väga suure tõenäosusega võimalik seda järgmisel talvel ka gaasiga kütta. Pikas perspektiivis kaugküttes on võimalik liikuda taastuvenergial põhinevate lahenduste poole," sõnas Kuld.

VKG andmeil toodetakse Eestis põlevkiviõli üle miljoni tonni aastas, millest vaid 15 protsenti leiab rakendust siseturul.