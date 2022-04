Ühistranspordikeskus plaanib Harjumaal katsetada nõudesüsteemi

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus loodab sügisest mõnes Harjumaa vallas katsetada nõudepõhist transporti.

"Ütleme niimoodi, et see on nagu turutõrke piirkonna taksoteenus. Tellid endale selleks ajaks sõiduki järele, kui sul sõita vaja on ja saad seda teha sellel aja, kui sul vaja on," selgitas keskuse tegevjuht Andrus Nilisk.

Nilisk lisas, et järgmise kolme kuni viie aasta pärast võiks selline teenus olla ühistranspordi võrgu osa.

"Aga täna me oleme selles mõttes rumalad, et me ei tea, kuidas see toimib, kuidas see käib. Need juhtprojektid, mis on tehtud Eestis – Saaremal, Tartus, Pärnumaal on olnud tasuta. Meie huvi ei ole minna seda tegema tasuta," ütles Nilisk.

Eesmärk on välja selgitada, kui palju on reisija nõus pileti eest välja käima. Esialgu peavad aga vallad katse kulud võtma enda kanda.

"Ühe auto turuletoomise hind on kuskil 6000–7000 euro vahel. Kui vallad on valmis seda tegema, siis me saame sellest rääkida. Kõik, mis tuleb piletituluga tagasi, siis läheb see vallale soodsamaks. Kuna puudub üleüldine teadmine, siis pigem tuleb arvestada täiskuluga ja siis saab sealt tulu tagasi teenida."

Linnade ja valdade liidu nõunik Kalle Toomet ütles, et ka Saaremaal tehtud katsetus näitab, et nõudetranspordi rahastus on veel lahendamata küsimus.

"Tulemus on positiivne, kuid jätkusuutlikkus on veel küsimuse all. Tihti on küsimus, miks teda mitte jätkata, kui on tellimused. Kindlasti hakkab siin mängima rolli rahakott ja teenuse hind. Tegelikult kohalikud omavalitsused ütlevad, et nemad ise sellist mudelit üleval hoida ei jõua."

Samas ütles Toomet, et see on ka mandril vajalik teenus. Sellega nõustub transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker, kuid ka ametil ei ole veel selge, kuidas sellist teenust rahastada.

"Saaremaa näitel, kas inimesed, kes on saanud seda tasuta teenust kasutada, oleksid nõus ka seda raha eest kasutama? See on väga hea küsimus, millele loodame, et Põhja-Eesti juhtprojekt vastab," märkis Mäeker.

Saaremaa juhtprojekt lõppeb suvel. Harjumaal on esialgne plaan alustada sügisel ja teenust katsetada kaks aastat.