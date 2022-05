Draghi: EL peab taganema ühehäälsuse põhimõttest

Endine Euroopa Keskpanga juht Draghi ütles Euroopa parlamendile esinedes, et Euroopa peaks liikuma "pragmaatilise föderalismi" suunas, et muuta paremaks oma majandus-, energia-, kaitse- ja välispoliitikat. "Kui see nõuab Euroopa Liidu lepingute muutmise protsessi alustamist, peaksime seda tegema," ütles Draghi Strasbourgis.

Ta leidis, et EL peab parandama oma otsustusprotsessi, et vastata paremini Venemaa rünnakule, mis on tekitanud terves Euroopas sõjaohu.

"Peame üle saama sellest ühehäälsuse põhimõttest, mis viib üksteise vastu suunatud vetodeni, ja liikuma kvalifitseeritud häälteenamusega tehtud otsuste poole," ütles Draghi.

Kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamine tähendaks, et otsuse toetamiseks on vaja nõusolekut 15 Euroopa Liidu riigilt 27-st, mis esindaksid vähemalt 65 protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast. See muudaks võimatuks olukorra, kus üks riik saab otsust blokeerida.

"Euroopa, kes on võimeline tegema kiireid otsuseid, on Euroopa, mis on oma kodanike ja muu maailma jaoks usaldusväärsem," lisas ta.

EL-i riikide on seni olnud väljakutseks Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamisel ühtsuse saavutamine, sest Balti riigid ja Poola on soovinud meetmetega kiiremini edasi liikuda, aga Ungari on öelnud, et energiakeeld on neile punane joon.

Draghi kordas, et Itaalia toetab kõiki Venemaa-vastaseid energiaga seotud sanktsioone, vaatamata sellele, et ta sõltub suuresti Venemaa gaasiimpordist.