WSJ: Berliin suurendab jõupingutusi, et vabaneda Vene energiatarnetest

Saksamaa majandusminister Robert Habeck palus kohe pärast ametisse asumist üksikasjalikku hinnangut oma riigi sõltuvusele Venemaa energiaallikatest.

"Riik tugines sõidukite ja tehaste varustamisel ning kodude kütmisel suurel määral Venemaa energiaallikatele. Muude tarnete kindlustamiseks puudus plaan. Valitsusel polnud elujõulist alternatiivi Venemaa impordile," ütles Habeck.

Habeck ja rohelised lubasid valimiskampaanias, et vähendavad riigi sidemeid president Vladimir Putini režiimiga. Alles pärast ametisse asumist sai Habeck siiski teada, kui palju Saksamaa tegelikult sõltub Venemaa energiatarnetest.

"Ma mõtlesin, et see olukord, milles me oleme, see on katastroof," ütles Habeck.

Habecki sõnul kasutab Venemaa praegu energiat relvana. Kui Angela Merkel eelmise aasta lõpus ametist lahkus, moodustas Venemaa import 55 protsenti riigi gaasitarbimisest, 50 protsenti söetarbimisest ja 35 protsenti naftatarbimisest. Pärast Ukraina sõja puhkemist on Saksamaa kulutanud miljardeid dollareid, et vähendada oma sõltuvust Venemaa energiaallikatest.

Habecki sõnul peavad ettevõtjad ja tarbijad valmis olema suureks hinnatõusuks.

Mõnede majandusteadlaste hinnangul võib Saksamaa sisemajanduse kogutoodang väheneda kuus protsenti, kui Venemaa peatab energiatarned riiki. Saksamaa keemiafirma BASF juhi Martin Brudermülleri sõnul võib impordi lõpetamine viia riigi majanduse suurimasse kriisi pärast teist maailmasõda.

Venemaa sõjaline tegevus tõstab nüüd maailmaturul ka nafta hinda. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on umbes 113,46 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI on 114,37 dollarit barreli kohta.

"Saksamaa suurim väljakutse on kohanemine. Venemaa odav energia on kadunud ja nii kadus ka Saksamaa konkurentsieelis," ütles John Hopkinsi ülikooli teadur Simone Tagliapietra.

Habeck reisib nüüd mööda maailma, et sõlmida uusi lepinguid. Samuti andis ta korralduse ümber ehitada rafineerimistehased, mis on mõeldud ainult Venemaa nafta töötlemiseks.

Habeck tegi oma ministeeriumis ka suurpuhastuse. Uued tippametnikud hakkasid aastakümneid kestnud poliitikat ümber kujundama. Paljud väljavahetatud ametnikud aitasid kujundada Merkeli ajastu Venemaa-sõbralikku äripoliitikat.

Saksamaa sõlmis hiljuti uued lepingud Norra ja Pärsia lahe riikidega. Berliin leevendab ka keskkonnaeeskirju, et kiirendada tööd uue energiataristu väljaarendamiseks.

Habecki sõnul seisab riigil ees veel palju väljakutseid. "Ma ei kavatse tähistada enne, kui gaas ja nafta tulevad usaldusväärsetest allikatest, me pole veel seal," ütles Habeck.