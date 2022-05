Ukraina sõjaväeluure juht: vallutame tagasi kõik okupeeritud alad

Ukraina sõjaväeluure juht ütles intervjuus ajalehele The Wall Street Journal, et riik jätkab võitlust seni, kuni kõik Vene väed on Ukraina territooriumilt välja aetud. Luurejuhi sõnul tuleb tagasi vallutada ka Krimmi poolsaar ja separatistide valduses olevad Ida-Ukraina alad.

"Ma ei tea ühtegi piiri peale 1991. aasta piiride," ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov.

"Kes saab sundida Ukrainat sõda lõpetama? See on kõikide ukrainlaste sõda ja kui keegi maailmas arvab, et võib Ukrainale dikteerida tingimused, mille alusel ta saab end kaitsta, siis ta eksib rängalt," lisas Budanov.

Budanovi sõnul vajab riik vasturünnakute tegemiseks pikamaa raketisüsteeme, raskesuurtükiväge ja hävitajaid.

"Oleme teatud piirkondades pealetungi juba alustanud, kuid laiaulatuslik pealetung ilma nende relvadeta on väga raske," märkis Budanov.

Ukraina armee tõrjus hiljuti tagasi Venemaa väed Harkivi piirkonnas. Budanovi sõnul keskendub Ukraina lähikuudel Venemaa väljatõrjumisele nii riigi lõunaosast kui ka Donbassi okupeeritud aladelt.

USA kongress kiitis neljapäeval heaks täiendava kuue miljardi dollari suuruse sõjalise abi andmise Ukrainale. Washington on viimaste nädalate jooksul tarninud Ukrainale umbes 90 haubitsat, veel 18 on teel, vahendas The Wall Street Journal.

Budanovi hinnangul keskendub Moskva praegu Donbassi hõivamisele ja on koondanud sinna 93 pataljoni taktikalist gruppi (BTG), kus on kokku umbes 141 500 sõdurit. Nende sõdurite hulka kuuluvad ka isehakanud Donetski ja Luhanski vabariikide võitlejad.

"Kusagil venelaste pealetung õnnestub, kusagil see ebaõnnestub. See pole aga üldse oluline, sest lõpuks Venemaa kaotab ja Ukraina saab tagasi kõik ajutiselt kaotatud alad. Seda tehakse jõuga, sest muud võimalust pole," ütles Budanov.

Budanov on 36-aastane ja andis intervjuu sõjaväeluure (GUR) peakorteris. Tema selja taga oleval maalil on kujutatud öökulli, kes jahib nahkhiirt. Öökull on GUR-i sümbol, nahkhiir aga Venemaa sõjaväeluure GRU sümbol.

"GUR haldab Venemaal suurt agentide võrgustikku," ütles Budanov. Tema hinnangul suudab Venemaa sõda pidada vähemalt kuni aasta lõpuni.

"Putin on ummikus. Ta ei saa sõda lõpetada ega ka võita. Mind hämmastab venelaste rumalus. Kõikidest variantidest, mis Putinil enne sõja algust laual oli, valis ta kõige halvima. Nüüd näeme selle tulemust," ütles Budanov.