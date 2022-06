Kallis kütus hakkab autokoolide hindu kergitama

Paljudes Eesti paikades sõidukijuhte välja õpetava Autosõit OÜ juhatuse liikme Indrek Madari sõnul ei ole nad sellel aastal sõiduõppe hinda tõstnud, kuid kolmapäevasel juhtkonna koosolekul tuleb võimaliku hinnatõusu küsimus päevakorda.

"Kui arvestame, et kütuseliitri hind on 1,3-1,4 euro pealt tõusnud praegu suurusjärgus 2,2 euroni, see on väga oluline kuluartikkel meie teenuse juures lisaks tööjõukulule," nentis ta. "Kas võtame otsuse vastu või ei võta, on täna vara öelda, aga kuskilt see valupiir hakkab kahjuks jooksma. Õpetaja tahab siiski palga kätte ja leiva lauale saada. Midagi ei ole parata, õpetaja palga arvelt ei saa me kütust osta."

Madar lisas, et nii plahvatuslikku hindade kasvu pole varem olnud ja olukord on kõigi jaoks uus.

Pärnus tegutseva Aide autokooli juhatuse liige Enn Saard tõi välja, et kui sõiduautol kulub tunnis liiter ja veoautodel neli-viis liitrit kütust, pole keeruline arvutada, kui palju tunnihind on kallimaks läinud.

Saardi sõnul ei vaadanud autokool vanasti, millal inimene õppimist alustas, aga nüüd on neil arutlusel, kas peaks äkki mingi piiri panema, et näiteks pool aastat või aasta tagasi õppima tulnud inimene ei saaks enam toonase hinnaga sõita. Muidu võib juhtuda, et kolm aastat tagasi õppima asunud inimese sõidutundidele tuleb hakata peale maksma.

Viimati tõstis Aide autokool hindu tänavuse aasta alguses, kuid Saard tõdes, et varsti tuleb seda veelkord teha.

"Nii palgasurve kui kõik muu tuleb. Ka meie inimesed tahavad oma elektriarved ära maksta," lausus ta ja lisas, et konkurentide hinnatõuse nad väga ei jälgi, sest tööd jagub ja jääb pigem ülegi.

LRK Autokoolitus OÜ, mille tegevuspiirkond on Viljandi, Paide ja Rapla, on seni püüdnud hinnatõusust hoiduda, lootuses, et kütuse hinnatõus on ajutine, rääkis ettevõtte juhatuse liige Jaan Kleemann.

"Tundub, et ajutine muutub alaliseks," nentis ta ja lisas, et ilmselt tuleb hinnatõusuotsus suvel ära teha, sest muidu tuleb hakata oma tööle peale maksma ja see hakkab arengut pärssima.

Juhiloa soovijaid jätkub

Seda, et üldine elukalliduse tõus autokooli õppima soovijate ridu hõrendaks, ei ole autokoolid märganud. Madari sõnul on viimased kaks aastat olnud turg koroonaviiruse tõttu hüplik ja mingist reeglipärast ei saa rääkida, kuid õpilaste hulk ei ole kokkuvõttes muutunud ja pigem ollakse väikses kasvus.

Ka Enn Saard märkis, et inimesed on hindade kasvuga harjunud ja tuleb arvestada, et kui tahame Euroopasse jõuda, siis jõuame seda paraku ka hindadega. Näiteks Soomes maksab B-kategooria õpe 1700-1800 eurot, Eestis on Aide autokoolis koolituse hind koos pimeda- ja libedakoolituse ning esmaabiga 905 eurot.

Kleemanni sõnul on kõige parem orientiir inimeste majandusliku seisu osas huvi A-kategooria juhiloa vastu ehk nii-öelda hobijuhtide arv. LRK Autokoolitusse tullakse praegu A-kategooria luba tegema sama palju kui varem ja see näitab, et inimestel jätkub selleks raha.

Autokoole on Eestis 300 ringis ja mootorsõidukijuhi õpetajaid umbes kaks korda nii palju. Nii nagu paljudes teisteski valdkondades, on ka autokoolides probleem õpetajate leidmisega.

"Ega neid tikutulega otsides kuskilt leiagi, üleostmist ei ole me seni harrastanud. Oleme endale ise õpetajaid koolitanud, maksnud koolitustasu õpetajate eest kinni," rääkis Madar, kelle sõnul koosneb koolitus vähemalt 750 tunnist ja kestab ajaliselt seitse kuni üheksa kuud.

Kleemann ütles, et nende autokoolis on üle kümne aasta üks ja sama meeskond töötanud, kuid ühel hetkel lähevad inimesed vanaduspensionile ja selles valguses mõtlevad nad küsimusele juba praegu.

"Ega neid lihtne leida ole," tõdes ta.

Autokütuse hind jõudis teisipäeval uue rekordini, kui lõuna paiku tuli Tallinnas suuremate jaemüüjate tanklates bensiini 95 eest välja käia 2,259 eurot. Tõusuteel on ka diislikütuse hind, mis maksab 1,999 eurot. Bensiin 98 liitri eest küsivad kütusemüüjad 2,309 eurot.

Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu prognoosi kohaselt on olukord praegu ebakindel ja seetõttu ta suvel hinnalangust ei ennusta.