Õliühingu juht: bensiini tarbimine väheneb ja hind tanklates jätkab tõusu

Mootoribensiini hind tõusis kolmapäeval Eestis kõigi aegade kõrgemaile tasemele, olles tanklates 2,119 eurot liitri eest.

Bensiini hind on püstitanud rekordeid terve maikuu ning kuigi kogu mai jaemüügi andmeid pole veel kokku võetud, võib mai esimese poole andmete pealt öelda, et bensiini tarbimine kahaneb Eestis jätkuvalt, ütles Raamat.

"Mai alguse numbrid näitavad sama trendi jätkumist, mis oli juba märtsis ja aprillis, et seitse kuni kümme protsenti jaetarbijate ehk eraisikute tankimine on vähenenud mootoribensiini puhul. Kuivõrd mai lõpus veel hinnad tõusid, siis võib eeldada, et sama trend jätkub ka mai lõpus," lausus Raamat.

Kahanemine jätkub prognooside järgi ka suvel, mil tavapäraselt on bensiini tarbimine kasvanud 20 protsenti.

"Suvel, arvestades tänast hinnataset, võiks karta kuni viiendiku mahus tarbimise langust, aga loodetavasti vähem. Aga näha on, et tänane hind ja hinnaprognoosid, mis suveks midagi ilusat ei näita – tegelikult Eesti inimestele on selgelt kätte jõudnud see punane joon," lausus Raamat.

Prognoosid on kogu Euroopas väga ärevakstegevad, lisas ta.

"Ka rahvusvahelise energiaagentuuri juht sel nädalal hoiatas, et Euroopas tuleb raske suvi mootorikütuste tarnijatele, sest rafineerimisvõimekust on jäänud vähemaks. Nõudlus on siiani püsinud lõpptoodetele ja see kõik ajab hinna üles ja lähimas tulevikus mingit lihtsamat olukorda ette näha ei ole," ütles Raamat.

Eesti bensiini kalliduselt Euroopa Liidu tippude seas

Mootoribensiini hinna kiire tõus tanklates tähendab seda, et aprilli ja mai keskmise hinna võrdluses on Eesti bensiini hinna kalliduse tabelis Euroopa Liidu riikidest kaheksandal kohal.

Raamatu sõnul on andmed mai alguse seisuga, mis tähendab, et praeguseks võib Eesti olla juba kuuendal kohal.

"Eesti on pea ainuke riik, kus valitsus pole absoluutselt midagi ette võtnud, et hinnasurvet inimestele pehmendada. Kõik teised riigid on kas astunud või astumas neid samme. Seetõttu aprillis-mais olime Euroopa Liidu top-kaheksas, täna oleme juba ilmselt top-kuues. Saksamaa ja Rootsi, kes meist eespool olid, neil realiseerusid kolmapäeval aktsiisilangetused. See ongi peamiseks põhjuseks, miks me selles pigem kurvas tabelis nii kõrgel oleme," lausus Raamat.

Raamatu sõnul on Eestil võimalik mootoribensiini aktsiisi langetada kuni 20 senti, tanklates tähendaks see koos käibemaksuga 25-sendist hinnalangust.

"Hiljuti näide Saksamaalt näitas, et aktsiisilangetus jõudis kohe müügihindadesse. Eestil on samasugune näide 2020. aastast, kui valitsus otsustas diislikütuse aktsiisi langetada. Täpselt samamoodi jõudis see kohe tanklahindadesse. See jutt, mida ministrid on rääkinud, et ei ole kindel, kas see jõuab tanklahindadesse, see vähemalt ajaloolistele andmetele tuginedes ei pea paika," märkis Raamat.