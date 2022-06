Ratas: me võime töötada ka opositsioonis

"Me panime oma seisukohad lauale. Keskerakonna jaoks on oluline, et kui see koalitsioon sünnib, siis me toetaksime Eesti inimesi selles energiakriisis. Meie jaoks on kindlasti olulised eakad, et läheks edasi erakorraline pensionitõus, laste- ja peretoetused, ukrainlaste toetamine siin ja Ukrainas, Ukraina toetamine," loetles Ratas.

"Nii et me ei lähe igasugusesse koalitsiooni - punkt üks. Ja punkt kaks: me võime töötada ka opositsioonis. Ja kui te arvate, et me kardame erakorralisi valimisi, ei karda ka neid," rõhutas riigikogu praegune esimees Ratas.

Keskerakonna juht rääkis ka, et praegune olukord näitab, et väited justkui oleks poliitiline vaidlus peretoetuste üle olnud ainult suitsukate ja tegelikult uus koalitsioon juba kokku lepitud, ei vasta tõele. "Te ju näete, et need olid valed hinnangud. See oli sisuline, et me soovisime ja soovime jätkuvalt laste- ja peretoetused ära lahendada. Ja see, mis koalitsioon sünnib, see on väga suuresti täna Isamaa otsus."

Isamaa peab sel nädalal eelkõnelusi riigikogu nelja erakonnaga, et otsustada, kas alustada koalitsioonikõnelusi valitsuse moodustamiseks Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide või Keskerakonna ja EKRE-ga.