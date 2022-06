Sibul: üllatusi ei olnud

"Ega need kohtumised ju nii erinevad ei olnudki. Teemad, mis Eesti ees praegu olulised on, käidi mõlemal kohtumisel läbi ja mulle tundub, et valmidus ja tahe selles poliitiliselt suhteliselt lühikeses aknas nende teemadega tegeleda on kõikidel erakondadel," ütles Sibul. "Erinevate erakondade positsioonid on ju teada ja selles mõttes mitte midagi üllatavat täna laua taga ei olnud."

Tema sõnul oli mõlemal kohtumisel – nii Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kui ka Keskerakonna ja EKRE-ga – näha rohkem ühisosa otsimist. "See puudutas mõlemat kohtumist ja nii peretoetuste teemat kui eestikeelse hariduse teemat – mõlemast oli juttu ja mulle tundub küll, et nii jäigad kui varasemalt on oldud, täna ei oldud," rääkis Sibul.

"Aga kindlasti ei tekkinud mul veendumust, et need küsimused on kuidagi võimalik ühes või teises tulevases koalitsioonikõneluse raames lihtsasti lahendada. Kindlasti see ei lähe lihtsalt," rõhutas Isamaa esindaja.

Sibula sõnul rõhutas Isamaa ise kõnelustel, et nende jaoks on oluline peretoetuste suurendamise eelnõuga vastuvõtmine, aga ka inflatsiooni ja energiahindade tõusu puudutavad küsimused.

"Seda arutati täna mõlemal kohtumisel pikalt, et kas [pakkuda leevendust] ainult maksude alandamisega või ka toetuste abil. Aga need on nüansid, mis kindlasti läbirääkimiste laua taga leiavad sisulisemat arutelu ja lahendusi," rääkis Isamaa peasekretär.

Kui toetuste teemal on Isamaal suuremad vastuolud ühe võimaliku koalitsiooni suurima partneri Reformierakonnaga ja eestikeelse hariduse osas teise võimaliku koalitsiooni tuumikliikme Keskerakonnaga, siis erimeelsusi on ka väiksemate võimalike partneritega, tunnistas Sibul.

"Me ju teame, et ideoloogilised eriarvamused on meil sotsiaaldemokraatidega suuremad kui EKRE-ga. Aga nendega on jälle teised mured," rääkis ta. Palvele täpsustada, mis mured on EKRE-ga, tõi Sibul välja EKRE poliitika tegemise vormi: "No võib-olla kõik see, milline puudutab suhtumist või sõnumeid ja see, mis sellele aeg-ajalt ühiskonnas järgneb – sellise poliitika tegemise viisi osas on nendega erinev arvamus."

Sibul rääkis ka sellest, et Isamaa seisukohalt tuleks kõik võimalikud vaidlusküsimused enne valitsusse minekut ära lahendada, et lähenevate valimiste eel ei jätkuks koalitsioonis pidevad kemplused. Samuti tuleks koalitsiooniläbirääkimistega paika panna järgmise riigieelarve põhiparameetrid.

"Kindlasti eelarvestrateegia ja eelarve on vaja paika panna nüüd koalitsioonikõnelustega, mitte nii, et kui koalitsioonikõnelused lõppevad, siis algavad eelarveläbirääkimised. Nii ei ole kindlasti võimalik," rõhutas ta.

Solman: Reformierakond mõistab olukorra tõsidust

Isamaa fraktsiooni liige Riina Solman ütles pärast esimest kohtumist, kus tema erakond sai kokku Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega, et reformierakondlased oli kohtumisel avatud meelega ning mõistavad olukorra tõsidust.

"Ma ütleks, et Reformierakond lähenes läbirääkimistele avatud meeltega ja seda me ootame ka järgmiselt delegatsioonilt," rääkis Solman enne kohtumist EKRE ja Keskerakonnaga.

Kommenteerides energiahindade tõusu ja laiemalt inflatsiooni mõju inimeste heaolule, ütles Solman: "Me vaatame kõik väga kainelt majandusprognoosidele otsa ja sellele, mis meid sügisel ees ootamas on. Mida võib selle kohtumise kohta küll öelda on, et Reformierakond saab olukorra tõsidusest aru."