Kallas tänas Isamaad

"Täname Isamaad ja sotsiaaldemokraate, et nad on nõus alustama kõnelusi uue koalitsiooni moodustamiseks. Kolmel erakonnal on olemas tugev ühisosa, et luua valitsus, mis toob Eesti kriisidest läbi, on eestimeelne, tugevdab meie julgeolekut ja pakub inimestele majanduslikku turvatunnet," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

"Reformierakonna soov on kiiresti paika panna koalitsioonikõneluste ajakava, et liikuda edasi uue valitsuse moodustamisega," lisas Reformierakonna juht.

Isamaa volikogu otsustas, et alustab koalitsioonikõnelusi Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega, jättes vastamata Keskerakonna samasisulisele kutsele moodustada koalitsioon koos Isamaa ja EKRE-ga.

Pentus-Rosimannus: mõistlik otsus!

Isamaa otsust tunnustas ka Reformierakonna aseesimees ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

"Isamaalt mõistlik otsus. Reformierakonna, Isamaa ja Sotside vahel on olemas täiesti piisav ühisosa, et Eesti saaks korraliku valitsuse, mis pakub praeguses julgeolekuolukorras inimestele kindlust ja turvatunnet," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Hea oleks nüüd üsna kärmelt edasi liikuda, sest ajad on keerulised ja mida kiiremini Eesti saab täiskoosseisus valitsuse, seda parem," lisas ta.

"Mõistlik oleks, et läbirääkimistel tehtavate valikute ja otsuste puhul kuulaksime ka eksperte, kellel valimisi ees ei seisa, aga kes makse maksma peavad ka pärast järgmise aasta märtsi. Nüüd pole muud, kui käärime käised üles ja hakkame pihta," tõdes Pentus-Rosimannus.