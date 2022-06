Isamaa valis Reformierakonna ja sotsiaaldemokraadid

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa prioriteediks eelseisvatel kõnelustel saavutada koalitsioonilepe, mis pakuks lahendusi Eesti ühiskonda kõige valusamalt tabanud probleemidele, teatas erakonna pressiesindaja.

"Me teame, et järgmiste valimisteni on jäänud vähem kui 9 kuud, kuid koalitsioonikõneluste käigus tuleb saavutada kokkulepe eestikeelset haridust, laste- ja peretoetusi, hüppelist inflatsiooni, julgeolekut ja energeetikat puudutavatele küsimuste osas. Isamaa on nendes küsimustes nõudlik, kuid olen optimistlik, et suudame leida vajaliku ühisosa," rääkis Seeder.

Ta rõhutas, et mitu kuud väldanud valitsuskriis ning tekkinud ummikseis parlamendis seoses perehüvitiste seadusega vajab lahendamist. "Viimaste aastate kriisidega on kaasas käinud ka juhtimiskriis, mis on muutnud Eesti riigi juhtimise keerulisemaks ja ebastabiilsemaks. Valitsus peab suutma teha koostööd Riigikoguga ning Riigikogus esindatud erakonnad peavad samuti olema avatud koostööks," ütles ta.

Isamaa koalitsiooniläbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, aseesimehed Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas, Riina Solman, peasekretär Priit Sibul ja volikogu esimees Mart Maastik.