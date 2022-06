Läänemets: Isamaa tegi ainuvõimaliku ja õige otsuse

"Sisuliselt on tegu Eesti jaoks tänasel ajahetkel ainuvõimaliku ja õige otsusega. Keerulistel aegadel vajab Eesti valitsust, mis võib olla ehk igavalt stabiilne ja viisakas, kuid toimetab üksmeeles ja tulemuslikult," kommenteeris Läänemets.

Erakonna esimees lisas, et sotsiaaldemokraatide peamine ülesanne on leppida kokku kõiges selles, mis annab kõigile Eesti elanikele raskel ajal kindlustunde.

"Meie üks olulisemaid eesmärke koalitsioonikõnelustel on, et esimesel võimalusel kasvavad lastetoetused, tõusevad palgad (see eeldab maksusüsteemi muudatusi) ja suurenevad pensionid ning energiatoetused. Inimestel on vaja elukalliduse tõusvas tempos hakkama saada," selgitas ta.

"Täna, kõigepealt ja kõige kriitilisemas korras on meil vaja üle elada talvine kriis. Samal ajal langetame me otsuseid, mis panevad aluse Eesti järgmiste aastate edule. Just nende kõnelustega pannakse paika Eesti järgmise viie aasta poliitikad. Teeme omalt poolt kõik selleks, et luua parim pakett, mis loob Eesti peredele kindluse eelseisva raske sügise ja talve ees," lisas ta.