Martin Helme: Isamaa tegi nii enda kui ka Eesti jaoks halva otsuse

Helme ütles, et peab Kaja Kallast peaministrina kõigis valdkondades läbikukkunuks ning see, et tänu Isamaale jääb Kallas ametisse edasi, on halb Eestile ja Isamaale endale.

"Pole eriti usutav, et kahe äärmusliberaalse globalistliku erakonnaga valitsuses olles õnnestub neil seista konservatiivsete pereväärtuste või rahvusriigi põhimõtete eest. Ma ei näinud kordagi kusagil mainimist, et Reformi- ja Keskerakonna poolt käivitatud massiimmigratsiooni kavatsetakse pidurdada ja välismaalaste seadust muuta tahetakse. Isamaa läheb sellesse koalitsiooni, makstes arvestatavat hinda oma maailmavaatelise selguse vähenemise näol," kommenteeris Helme.

Samas ei pea Helme kuigi tõenäoliseks, et koalitsioonikõnelused nurjuvad. "Esiteks tuleb mõista, et võimul on väga tugev tõmme, võimu loogika dikteerib, et nad liiguvad tulemuse suunas. Teiseks, praegu on Isamaal läbirääkimiste laua taga väga tugev kauplemispositsioon. Neil on kogu aeg võimalik anda mõista, et neil on ka teine alternatiiv tagataskus. Kui praegused kõnelused peaks umbe jooksma, siis neil seda positsiooni enam pole, lisaks on nad loonud endale keerulise emotsionaalse fooni Keskerakonna ja meie juures sellega, et andsid meile praegu korvi," rääkis EKRE esimees.

"Ma ei näe ka, et praegune otsus lõpetaks Eesti poliitika patiseisu ja annaks meile kiiresti tugeva enamusvalitsuse. Pigem näen, et need kõnelused kestavad pikki nädalaid ja Eestil ei ole veel nädalaid mingit toimivat valitsust," lisas ta.