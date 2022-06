Ratas: oleksin üllatunud, kui ei sünniks täna Isamaa valitud koalitsiooni

"Ma olen veendunud, et kui Isamaa sellise otsuse on teinud, siis ma oleks väga üllatunud, kui see valitsusliit ei sünni Reformierakonna juhtimisel koos sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga," rääkis Ratas.

Küsimusele, kas Keskerakond oleks valmis juhul, kui seda kolmikliitu ikkagi ei suudetaks moodustada, ise Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) koalitsiooni moodustama, vastas Ratas jaataval, kuid kordas uuesti üle, et asjade selline käik oleks üllatav.

"Jaa, meie soov on kindlasti teha selline valitsus, mis neid põhimõtteid, mis on seotud kaitsepoliitikaga, toimetulekuga, suudab ellu viia. Kui selleks on meil partnereid, siis kindlasti me oleme valmis läbirääkimisteks. Aga see oleks väga suur üllatus, kui tänane Isamaa otsus ei lõpeks koalitsiooni moodustamisega Reformierakonna juhtimisel," märkis Ratas.

Keskerakonna juht tõdes ka, et Isamaa laupäevase otsusega on "poliitiline kaart ümber joonistunud".

"Ja selge on ka see, et pidades silmas järgmisi riigikogu valimisi, siis taas on ainus tõsiseltvõetav alternatiiv Reformierakonnale Keskerakond," lisas Ratas.