Padar: mõistlik on teha koalitsiooni nii, et mürki pole sisse kirjutatud

Mitmekordne minister ja paljude valitsuskoalitsioonide kokku panemise juures olnud sotsiaaldemokraat Ivari Padar ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kui valitsuskoalitsioonist puudub mõne selle koalitsiooni erakonna esimees, siis ei ole see võimuliidu toimimiseks hea.

"Ajalugu on näidanud, et need olukorrad, kus tehakse koalitsiooni ja keegi erakondade esimeestest ei ole valitsuse laua taga, sinna on kohe sisse kirjutatud midagi ebatervet. Ega ta hea tööõhkkond ei ole, kui keegi erakondade juhtidest istub nagu auto tagaistmel ja kritiseerib sõitu. See asi ei hakka toimima," ütles Padar.

Saatejuht Anvar Samost küsis Padarilt, et kui vaadata praegust "parlamendimatemaatikat", siis missugusena tundub talle vähemusvalitsuse hind.

"Ka siis, kui on vähemusvalitsus, ei jäta opositsioon oma tööd tegemata, näiteks midagi väga ebameeldivat sellele vähemusvalitsusele ette lükata. Eeldatavasti oleks see midagi sellist, mis puudutab kas eelarvet või asju nagu eestikeelne kooliharidus," vastas Padar.

"Aga ma ikkagi väga tahan loota, et sellest tänasest kolmikliidust tuleks ikkagi keerulistel aegadel tegus valitsus, vaatamata sellele, et valimised on üheksa kuu pärast," märkis ta.

Padar ütles, et vaatamata sellele, et viimastel aastatel on hakanud levima "raha tuleb seinast" mõtteviis, ei pea riigi valitsejate otsused olema kulutuste poolest sügavalt irratsionaalsed. "Tuleb tasakaalukalt vaadata seda, et see talv mõistlikult üle elada ja Eestit edasi viia. Ilmselgelt peab selles olema see pakk, mis puudutab inimeste toimetulekut, midagi teha ei ole," sõnas Padar.

Ivari Padar Otse Uudistemajast Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Valitsusliitude koalitsioonilepingute koostamise kohta ütles Padar, et mida rohkem on nendes detailsust, siis seda vähem on ka tüli.

"See detailsuse väljakirjutamine üheltpoolt näitab seda, et me oleme niimoodi kokku leppinud. Aga see eeldab ka seda, et see koalitsioonilepe on tehtud nii, et kõik osapooled on teinud parimat ja ei ole vaadanud, et kell hakkab kaks öösel saama ja enam ei jaksa," rääkis Padar.

"Teiselt poolt on jälle nii, et aeg läheb edasi. Võib-olla mingid asjad, mis on aasta tagasi pandud koalitsioonileppesse väga detailiga kinni, siis mingis uues olukorras asjad vajavad muutmist. Ma arvan, et viimane aasta on väga selgelt näidanud, et sellise uue olukorraga toime tulemiseks peab olema sellist plastilisust," lisas ta.

Padar rääkis veel, et kõik koalitsiooni osapooled üritavad tavaliselt lepingusse sisse suruda midagi, mis kohe ära tehakse. "Kui näiteks märtsis on valimised, siis raudselt tahetakse seda, et maikuus olevasse riigi eelarvestrateegiasse on sisse raiutud mingid asjad, mis on mõnele erakonnale tähtsad," ütles Padar.

Padari sõnul on riigi eelarvestrateegia puhul tähtis ka vaadata, et kõik osapooled saaksid proportsionaalselt oma osa.

Sellega seoses ütles Padar, et näiteks praegu loodava koalitsiooni võimulepe tuleb eeldatavasti üsna konkreetne. Näiteks leiab ta, et erakondade hinnangul on midagi väga konkreetset ära teha eestikeelse õppe vallas.

Ministriportfellide jagamise kohta ütles Padar, et selles üritatakse järgida teatud proportsionaalsust. "Eeldatakse, et kui ühe erakonna käes on üks jõuametkond, siis teise erakonna käes oleks teine jõuametkond. Mõistlik on koalitsiooni teha taoliselt, et mürki pole sisse kirjutatud. Et kõikidele osapooltele on antud väärikas ja mõistlik võimalus valitsuses osaleda," sõnas Padar.

Sellest vastupidise näite tõi Padar selle kohta, kui Mart Laar omal ajal enda soovitud välisministri kohast ilma jäi ning põhjuseks oli Reformierakonna kartus, et Laar hakkab välisministrina liial populaarsust koguma.

Padar rääkis, et valitsusse minemise üheks oluliseks tingimuseks on ka muu hulgas peretoetuste ja ka mõnede teiste menetluses olevate sotsiaaldemokraatide eelnõude seaduseks saamine. Lisaks tõi Padar välja hooldekodude tasude probleemi, mille puhul näeksid sotsid reformi. Samuti vajab lisaraha koolitoitlustamine.