Maagaasi hinnalangust pole aasta lõpuni oodata

Maagaasi hind püsis aprillis turul 100 euro kandis megavatt-tunni kohta ja langes mais lausa alla 90 euro. Kui aga vene riiklik gaasifirma Gazprom vähendas juuni keskel Nord Stream 1 kaudu tarneid Euroopa riikidesse 60 protsenti, hakkas hind hoogsalt kerkima.

Praegu maksab maagaasi megavattund 130 eurot. Vene gaasi vähenemise tõttu on tekkinud Euroopas raskused 12 riigis ja mitmes riigis on käivitatud gaasisäästmise kava.

"Turg selles mõttes on väga ärevil, et lähiajal on tulemas veel Nord Stream 1 täielik remont ja kardetakse loomulikult seda, et peale remonti, kas ta üldse tööle hakkab või mitte. Ja seetõttu erinevad riigid kuulutavad järgmise taseme hoiatusi välja. Meile tähendab see eelkõige kõrgemat hinda, Eesti gaasivarustuse seisukohast otseselt ei tähenda see vägapalju midagi," rääkis Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Eesti suurim gaasiga varustaja Eesti Gaas suudab klientidele gaasi tagada, ütles ettevõtte juhatuse liige Raul Kotov.

Eesti Gaas kogub gaasi mahutitesse ja toob sel aastal Klaipeda terminali mitu LGN laeva. Kuid gaasi hind jääb Kotovi hinnangul ka sellel sügisel 120-130 euro juurde.

"Ka siin möödunud sügisel kütteperioodil oli tegelikult gaasi hind siin130 eurot megavatt-tund, aga ütleme, et siis ei olnud see gaasi puudus kindlasti nii suur kui enne sõda, et võiks öelda et on pisut ühesõnaga keerulisem. Aga no loodame hakkama saada ja loodame, et kindlasti Paldiski terminal tuleb, sest see annab nagu garantii," sõnas Kotov.

Kevadel teatas valitsus, et kogub ühe teravatt-tunni suuruse riikliku gaasivaru juhuks, kui Paldiski LNG terminal õigeaegselt ei valmi. Esimene hange kukkus läbi, sest soovitud mahtu ei õnnestunud osta. Varsti tuleb uus katse.

"Situatsioonid turul on pigem meie kahjuks liikunud, et aga ega me eestlaslikult jonni ei jäta et kindlasti see hange, mille me kohe välja oleme kuulutamas, loodame et toob jällegi taas juurde meie varusse ja ilmsel ei jää see hange ka viimaseks, kui me oma ühte teravatti veel täis ei saa," ütles Eesti Varude Keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu.