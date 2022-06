Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi ja peaks valmima õigeks ajaks

Neljapäeval nurgakivi saanud Pelgulinna riigigümnaasium Tallinnas valmib vaatamata ennustamatusele ehitusturul plaanitud ajal, küll on aeg maha võetud Tõnismäe riigigümnaasiumi ehitusplaanidega.

Ehitushindade kiire tõusu ajal sõlmitud Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitusleping läks riigile kaks kolmandikku prognoositust kallimaks, kuid vähemalt tähendab see, et kool valmib tähtajaks ning järgmise aasta septembris algab koolis õppetöö.

Gümnaasiumi kompleksi ehitus läheb maksma 25 miljonit eurot, lisaks käibemaks. Hind pole samas kivisse raiutud, sest olukord ehitusturul võib panna ehitaja, Merko Ehituse, raha juurde küsima.

"Kallinemine sõltub sellest, kui palju ehitaja suudab kallinemist tõendada võrreldes tavapärase hinnamuutusega turul ning hankelepingu sõlmimise ajal olemas olnud teabega. Hetkel kallinemise kokkuleppeid pole," ütles ERR-ile haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) riigivara valitsemise valdkonna juht Indrek Riisaar.

Järgmisel sügisel peaks õppetöö algama ka riigigümnaasiumis Mustamäel. Vahepeal levinud info, et Riigi Kinnisvara AS on Mustamäe ja Rakvere riigigümnaasiumi ehitus seisma pannud, ei vasta tõele, ütles Riisaar. Küll aga oldi sunnitud Rakvere koolihoone valmimistähtaega edasi lükkama ning ehituslepingud uuesti üle vaatama.

"Gümnaasiumihoonete ehitus ei ole pausile pandud ning praegu töös olevad objektid viiakse lõpule. Rakvere riigigümnaasium alustab sügisel neljaks kuuks tegutsemist asenduspindadel, Rohuaia 13 ja Pikk 40 hoonetes. Läbirääkimised lepingute maksumuse osas on töös," lausus Riisaar.

Aasta 2023 on Euroopa Liidu toetusraha tähtaeg ning seetõttu riigikoolide ehitamist edasi lükata ei saa. Ehitushindade kallinemise peab kinni maksma riik.

HTM-i riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal ütles veebruaris ERR-ile, et nii Euroopa Liidu vahendite kavandamisel kui ka riigieelarves puudub selline reserv, mis oleks võimaldanud kallinemisi katta.

Hinnatõus on siiski nii järsk, et kolmas Tallinna kavandatud riigigümnaasium, mis peaks kerkima Tõnismäele Endla tänavale, hakkab järgmise aasta 1. septembril tegutsema mitte uhiuues hoones, vaid asenduspindadel. Mis saab uue hoone ehitusest, otsustatakse sügisel, kui peetakse riigi eelarvestrateegia läbirääkimisi.

Tõnismäe riigigümnaasiumi asenduspinnad hakkavad asuma Tõnismäe 12/14 hoones. Tegu on Tallinna Tehnikaülikoolile kuuluva koolihoonega, mille küljes on ka veetorn, ning mis on kuulutatud kultuurimälestiseks.

Tõnismäe riigigümnaasiumi maja peaks kerkima rahvusraamatukogu kõrvale, teise külge jääb riigile kuuluv hoone, kus sel sügisel peaks tegevust alustama Ukraina sõjapõgenike lastele mõeldud Vabaduse kool. Riigigümnaasiumi ehitusplaanid aga näevad ette, et see hoone lammutatakse.

Riisaare sõnul otsustakse Vabaduse kooli edasine asukoht pärast riigikooli ehituse täpsemate detailide selgumist.

"Pärast Tõnismäe riigigümnaasiumi ehitustegevuse ajakava paika panemisest sügisel vaadatakse üle ka võimalused Vabaduse kooli õpilastele järgnevateks aastateks," lausus Riisaar.

Mustamäe riigigümnaasium ja Pelgulinna riigigümnaasium on planeeritud 1080 õpilasele, Tõnismäe riigigümnaasium 900 õpilasele.