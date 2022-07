Saksa majandusminister: peame valmistuma energiatõrgeteks

Saksamaa peaks valmistuma Venemaa gaasitarnete põhjalikumaks kärpimiseks, sest president Vladimir Putin järgib teadlikku strateegiat tõsta hindu, et kahjustada Euroopa ühtsust, ütles majandusminister Robert Habeck.

"Siin ei ole tegemist ebakindlate otsustega, vaid majandusliku sõjapidamisega, mis täiesti ratsionaalse ja väga selge," ütles Olaf Scholzi valitsuse asekantsler Habeck laupäeval, vahendas Bloomberg.

Saksamaa juhid hoiatavad ühe enam eelseisva segaduse ja maagaasipuuduse eest Euroopa suurimas majanduses, mis saab ligikaudu kolmandiku oma energiast Venemaalt.

Putin on järk-järgult vähendanud tarneid pärast seda, kui Euroopa riigid kehtestasid vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse sanktsioonid.

Habeck ütles, et Saksamaa energiavarudel on oht tõrgete tekkeks, mis võivad nõuda juriidilise klausli aktiveerimist, mis võimaldaks neil hinnatõusud edasi kanda väljaspoole lepingulisi kohustusi.

Saksamaa on praegu hoidunud meetme aktiveerimisest, kuna see tooks tarbijate jaoks kaasa "vahetu hinnaplahvatuse", ütles ta nädalalehe Die Zeit sponsoreeritud üritusel. Valitsus töötab tema sõnul alternatiivi kallal.

Ettevõtete ebaõnnestumine siin tooks Habecki sõnul kaasa doominoefekti, mis viiks väga kiiresti sügavasse majanduslangusse.

Venemaa piiras selle kuu alguses gaasiühenduse voogusid, sundides energiaettevõtteid ostma kütust turult kõrgendatud hindadega. Kõrged elektrihinnad sunnivad Saksamaa tehaseid ja ettevõtteid üha rohkem kokkuhoiule ja vähem tarbima. Valitsus on käivitanud gaasituru hädaolukorra kolmeastmelisest plaanist teise astme.

Venemaa on vähendanud Nord Streami kaudu saadetisi 60 protsenti ja torujuhe on plaanitud hoolduse tõttu sel kuul täielikult sulgeda. Saksamaal on tõstatunud kahtlused, kas Nord Stream pärast hooldust üldse enam tarneid jätkab.

Venemaa eesmärk on hoida energiahinnad kõrgel ja "hävitada riigi ühtsus ja solidaarsus", ütles Habeck.

Saksamaa valitsus ja energiahiiglane Uniper SE arutavad stabiliseerimismeetmeid. Rahandusminister Christian Lindner ütles, et igasugune täiendav valitsuse abi antakse laenutagatise vormis.

Habeck ütles, et kui olukord peaks viima gaasi normeerimiseni, kujutab see endast väljakutseid, kuna võrk ei ole sageli era- ja äriklientide vahel eraldatud.

Kui tehas on ühendatud gaasivõrku ja sellega on ühendatud terve linnaosa, siis seda tehast võrgust välja võtta ei saa.

"Seda reguleeritakse tõenäoliselt nende tehaste arvelt, mis ei ole ühendatud segavõrku," ütles Habeck.

Kodutarbijad on Saksamaal seadusega kaitstud gaasi sulgemise eest.