Energiakriisis Saksamaa proovib Kanadalt tagasi saada gaasijuhtme turbiini

Venemaa gaasimonopol Gazprom vähendas tarneid merealuse torujuhtme Nord Stream 1 kaudu Saksamaale. Gazprom viitab probleemidele remonti saadetud seadmete tagastamisel. Habeck ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et turbiin tuleb tagasi saada.

"Olen esimene, kes võitleb tugevate sanktsioonide eest, kuid tugevad sanktsioonid peavad kahjustama Venemaad ja Putinit rohkem kui meie majandust. Seetõttu palun mõistmist, peame Putinilt selle turbiinivabanduse ära võtma," ütles Habeck.

Saksamaa võib lähikuudel hakata maagaasi normeerima, see mõjutaks riigi tööstust ja tarbijaid. Ametnikud hoiatavad, et Moskva võib torujuhtme täielikult sulgeda.

"Me vajame Nord Stream 1 võimsust, et täita oma gaasihoidlad. See pole oluline ainult Saksamaa turu jaoks, vaid ka Euroopa varustuskindluse jaoks," ütles Habeck.

Siemens Energy tarnis 2009. aastal Nord Stream 1 kompressorijaama jaoks gaasiturbiine. Need toodeti Kanadas ja neid tuli regulaarselt hoolduseks tagasi saata. Ottawa kuulutas eelmisel kuul välja sanktsioonid Venemaa nafta- ja gaasitööstusele. Habeck pakkus siiski välja lahenduse, kuidas Kanada saaks turbiini tagasi saata.

"Kui see on Kanada jaoks juriidiline küsimus, siis tahan selgeks teha, et ma ei palu neil seda Venemaale toimetada, vaid Saksamaale," ütles Habeck.

Kanada ametnikud siiski tahavad jätkata Moskva-vastaste sanktsioonide rakendamist.

"Me ei lõpeta Putini režiimile tõsiste kulude tegemist, kuni nende sissetung kestab. Jätkame oma Euroopa sõprade ja liitlaste toetamist. Töötame selle nimel, et aidata stabiliseerida energiaturge ning töötame välja pikaajalisi ja jätkusuutlikke lahendusi," ütles Kanada loodusvarade ministeeriumi pressiesindaja Ian Cameron.

Euroopa seisab silmitsi viimaste aastakümnete suurima energiakriisiga. Saksamaa seaduse järgi peaks strateegilised gaasihoidlad oktoobrikuuks olema 80 protsendi ulatuses täis ning novembriks 90 protsendi ulatuses. Kolmapäeval oli tase 62,6 protsenti.

Habecki sõnul ta mõistab, et turbiini tagasisaatmine oleks Kanada valitsuse jaoks poliitiliselt vastuoluline otsus. Habeck viitas samuti Saksamaa varasematele poliitilistele vigadele.

"See oli ränk viga, et Saksamaa sõltus energiaga varustamisel ühest riigist ja see riik on Venemaa," ütles Habeck.