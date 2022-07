Kanada tagastab Nord Streami turbiini Saksamaale

Kanada tagastab Saksamaale remonditud Nord Stream 1 gaasijuhtme kompressorijaama turbiini, mis on Venemaa teatel vajalik gaasitarnete jätkamiseks Euroopasse.

Kanada valitsus annab sanktsioonide all turbiini tagastamiseks ajutise erandi, öeldes, et see toetab "Euroopa võimalust pääseda ligi kindlale ja taskukohasele energiale samal ajal, kui nad jätkavad üleminekut Vene naftalt ja gaasilt".

Kanada teatas ka, et laiendab sanktsioone Venemaa energiasektorile ning edaspidi läheb sanktsioonide alla ka Venemaa tööstustoodang.

Uued sanktsioonid kehtivad metallidele, transpordile, elektroonikale ja masinatele.

Vene Gazprom vähendas möödunud kuul Nord Stream 1 torujuhtme kaudu edastatava maagaasi mahtu 40 protsendi võrra, viidates sellele, et Kanadasse hooldusesse saadetud Saksamaa Siemensi turbiini ei tagastatud sanktsioonide tõttu.

"Ilma maagaasi varustuseta saab Saksamaa majandus väga tugevalt kannatada ja on risk, et sakslased ei saa läheneval talvel oma kodusid kütta," teatas Kanada.

Saksamaa valitsus laupäeval otsust ei kommenteerinud.

Kahe riigi vahelisi suhteid edendava Ukraina-Kanada Kongressi juhi Alexandra Chyczij sõnul allub Kanada valitsus Venemaa väljapressimisele ning turbiini tagastamine on ohtlik pretsedent, mis viib sanktsioonide nõrgenemiseni.

Turbiin saadetakse esmalt Saksamaale, mis tagastab selle Venemaa Gazpromile.

Kreml teatas reedel, et turbiini tagastamisel suurendab riik gaasitarneid Euroopasse.