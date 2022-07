Aab: järgmise aasta eelarve täiendavad kulud kisuvad miljardi kanti

Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab ütles, et ootab uuelt valitsuskoalitsioonilt võimuleppe kulutuste katteallikate avaldamist. Aabi sõnul on juba vaid järgmise aasta täiendavad kulud umbes miljard eurot.

Aab rääkis ERR-ile, et laste- ja peretoetuste paketi maksumus on tõenäoliselt õigesti arvutatud, aga teised kulud tekitavad küsimusi. "Hooldekodu koha kinnimaksmine nii, et omaosalust inimesel ei ole, on minu teada ikkagi kallim kui 40 miljonit. Eestikeelse hariduse edasiarendamine, arvestades neid väga ambitsioonikaid tähtaegu, siis sinna 10 miljonist aastas ei aita," ütles Aab.

"See pakk, mis puudutab puhtalt koalitsioonilepingu kokkuleppeid, on pigem 300 miljonit. Ja kui me energiahindade hinnatõusu leevendamise paketi kõrvale paneme, mis on 250 miljonit, siis see on juba üle poole miljardi kulusid," lisas ta.

Aabi sõnul on riik otsustanud järgmisel aastal laiapindsesse riigikaitsesse panustada 350 miljonit ja järgmised kaks aastat sama summa.

Ta lisas, et kindlasti ei saa hakkama ilma õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike, päästjate ja sotsiaaltöötajate palgatõusuta. "Ma arvan, et see minimaalne tõus on mingi 10 protsenti, erasektoris on tõusnud juba 12 protsenti palgad aastaga. See on veel 50 miljonit," märkis Aab.

"Nii et täiendavate kulude number kindlasti kisub miljardi kanti. Ja see on järgmise aasta eelarvet puudutav number. Kusjuures tundub, et maksulaekumiste kasv pidurdub, kui mitte ei peatu järgmine aasta. Ehk siis see miljard on täiendav kulu, mis tähendab nominaalselt eelarvepuudujääki kindlasti rohkem kui kolm protsenti," rääkis Aab.

Aab ütles, et uuel koalitsioonil oleks aus näidata, kuidas kasvavad püsikulud lähiaastatel kaetakse. Aabi sõnul ootab ta, et Reformierakond avaldaks, millised maksud lähiaastatael tõusevad või kust kärbitakse umbes miljard eurot.

"Mina kardan küll, et kui see on paremerakondade teha, siis tõstetakse käibemaksu ja tarbimismakse, mis lööb väiksema sissetulekuga perede rahakoti pihta. Kindlasti ei taheta tõsta otseseid makse, nagu tulumaks, varamaksud," ütles Aab.