Kiik: kui abilinnapeaks lähen, siis kindlasti mitte ainult pooleks aastaks

Kiik ütles ERR-ile, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tegi talle möödunud reedel ettepaneku abilinnapea kohale asuda ning otsus sünnib selle nädala jooksul. Kui otsus peaks olema jaatav, siis tähendab see mitmeks aastaks linna palgale jäämist, märkis Kiik.

"Selge on see, et Tallinna abilinnapeaks pole mõtet minna pelgalt pooleks, aastaks, vaid see on pikaajalisem otsus ja ka pikemaks ajaks enese Tallinna linnavalitsuse ja linnasüsteemiga sidumine. See on ka põhjus, miks see vajab kaalumist. . Ei ole mõistlik tulla ühtegi valdkonda juhtima kõigest pooleks aastaks, vaid loogiline on teha otsus pikema ajalise vaatega," lausus ta.

Kiige sõnul kandideerib ta igal juhul kevadel riigikogu valimistel, kuid abilinnapeaks asumine tähendaks, et ta jätkab seal ka peale valimisi.

"Kindlasti riigikogu valimistel ma erakonna ja erakonna juhatuse liikmena kandideerin ja erakonda toetan. Millises ringkonnas, selles lepime kokku pärast erakonna kongressi. See, kas ma suundun riigikokku või mitte, sõltub sellest, millisel ametikohal ma enne riigikogu valimisi töötan. Juhul kui ma asun tööle abilinnapeana, siis oleks loogiline seda tööd teha järgmiste kohalike valimisteni," ütles Kiik.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad 2025. aasta sügisel.

Kiik nimetas Tallinna abilinnapea kohta "väga huvitavaks ja vastutusrikkaks väljakutseks":

"Tõsi on see, et see valdkond on minu jaoks uus – nii munitsipaalpoliitika kui ka need konkreetsed valdkonnad, mille eest seni Andrei Novikov vastutas ehk linnavara ja transpordikorraldus. Ma pean rahulikult mõtlema, kas need valdkonnad ja see töö mulle sobib, kas ma suudan hästi ja edukalt toime tulla selles valdkonnas ja selle põhjal ma selle valiku ka teen," lausus ta.

Kiige hinnangul pole miinuseks see, et nendes kahes valdkonnas tal kogemus puudub.

"Kahtlemata on minu tugevus üldine juhtimiskogemus. Abilinnapea töö eeskätt ongi valdkonna juhtimine, mitte valdkonna spetsialisti või eksperdina töötamine, selleks on erinevad linnaametid, meeskonnad, osakonnad, nõunikud, eksperdid, kelle sisendit tuleb selles töös kindlasti arvesse võtta," märkis ta.

Kiik on kahes valitsuses töötanud sotsiaalvaldkonna ministrina ning aastatel 2016 kuni 2019 toonase peaministri Jüri Ratase büroo juhina.

Praegune transpordi- ja ehitusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Novikov teatas juuli lõpus, et lahkub linnavalitsusest ja Keskerakonnast ning asub tööle Tallinna Linnatranspordi juhatuse liikmena.

Linnapea Kõlvart ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et kavatseb Novikovi lahkumise kinnitada sel nädalal ning augusti jooksul peaks paika saama ka uus abilinnapea.