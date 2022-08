Valitsus ei kiirusta elektri hinnatõusu all ägavaid ettevõtteid aitama

Rekordeid lööv elektri hind halvendab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, kuid majandusminister Riina Sikkuti sõnul on arutelud nende toetamise teemal olnud üksnes teoreetilised ning eraldi ettevõtetele suunatud meetmetes kokkuleppeid tehtud ei ole.

Kui eratarbijatele töötab valitsus välja elektri universaalteenust, siis ettevõtted sellega liituda ei saa ning kõigil tootmisettevõtetel pole ka võimalust tööd elektri hinnatippude ajaks peatada.

Sikkut ütles ERR-i raadiouudistele, et kodutarbijate toetamine jõuab kaudselt ka ettevõteteni, sest kui inimesed tulevad oma kohustustega toime ja saavad senist tarbimist säilitada, ei kuku vähemalt ka ettevõtete käive.

Ehkki esmaspäeval räägiti riigieelarve kontrolli erikomisjonis ka ettevõtetele suunatud sihitud toetustest, siis Sikkuti sõnul oli arutelu üksnes teoreetiline.

"Eraldi ettevõtetele suunatud meetmetes kokku ei lepitud. Samas on see küsimus peaaegu igapäevane. Kui vaadata energia hindu, siis mis oleksid lahendused ettevõtete jaoks: kas eelmise aastaga sarnaselt võrgutasude vähendamine, taastuvenergiatasu kaotamine," loetles ta variante.

Sikkuti hinnangul oleks mõistlik, et toetused oleksid sihitud kas sõja tõttu sanktsioonidest tabatud sektoritele või energiaintensiivsetele sektoritele, kus praegused elektrihinnad kõige suuremat mõju avaldavad.

Ta ei välistanud, et energiahindade kasvu arvestades tuleb lisameetmete vajadus kuu või paari pärast arutelule.

Minister lisas, et kui prioriteetidest rääkida, mõjutab kõrge kütuse hind väga palju ka transporti, olgu selleks maanteetransport, parvlaevad või regionaalne lennuliiklus ning tema prioriteet on just selles valdkonnas.

Järgmine kord, kui ettevõtete toetamist kõrgete energiahindadega toimetulekul arutada võidakse, on Sikkuti sõnul riigieelarve ja riigieelarvestrateegia läbirääkimistel.