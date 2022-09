Ratas: Kallas soovis Pentus-Rosimannust nimetada juba eelmises valitsuses

"Sellel teemal on minul olnud peaministriga tema initsiatiivil mitmel korral vestlus, et kas toonane koalitsioonipartner Keskerakond võiks toetada Keit Pentus-Rosimannuse kandidatuuri Euroopa Kontrollikotta. Kuna seda toonase valitsuskoalitsiooni sünni ajal kokku ei lepitud, siis ka ta eelmises koalitsioonis Keskerakonna poolt heakskiitu ei saanud," ütles Ratas.

Ratase sõnul ei olnud erakondadel koha suhtes kokkulepet, mistõttu polnud mõtet seda arutelu ka valitsuse laua taha tuua. "Eelmises koalitsioonis oli kokkulepe, et valitsuse istungitel ei hääletata," sõnas Ratas.

Keskerakonna esimehe sõnul arutas ta teemat peaministriga, kuid Ratas ise valitsuse koosseisu ei kuulunud ning ei tea, kas teema tõstatati ka kabinetiistungil.

"Meie sinna oma toetust, valmisolekut ei andnud. Põhjus oli see, et ühelt poolt me ei olnud seda kokku leppinud ja teiselt poolt, see on väga vastutusrikas ametikoht, kindlasti soovisime meie avaldada oma mõtteid ja ettepanekuid, aga selge on see, et nii kaugele see ei jõudnud ja eelmine koalitsioon lõppes enne," rääkis Ratas.

"Ma väga loodan, et need asjad on selliselt, nagu eeskätt reformierakondlased on öelnud, et see on juriidiliselt korras ja ei ole olnud tänase rahandusministri mõjutust selle protsessi ettevalmistamisel, rääkimata otsustamisel. Minul ei ole neid dokumente, mul on ainult Reformierakonna poliitikute sõna, kes on öelnud, et seal probleeme ei ole," ütles Ratas.