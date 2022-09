Ansip: Isamaal on suurusehullustus, kui kontrollikoja kohta enda omaks peab

"Ma ei näe mingit poliitilist loogikat selles, et audiitorite koja Eesti koha kandidaadiks võiks saada jälle keegi Isamaast," ütles Ansip intervjuus Eesti Ekspressile.

Ansip ütles, et kuna Reformierakond on valimised võitnud ja parlamendis suurema fraktsiooniga, siis on õige, kui kontrollikoja koht läheb Reformierakonnale.

"Kui praegu Isamaa on koalitsioonileppes saanud sama palju ministrikohti kui valimised võitnud erakond, on saanud koalitsioonilepingusse peaaegu kõik, mis nad on soovinud, siis arvata, et neile võiks kuuluda ka kontrollikoja koht ja – miks mitte – kunagi ehk ka (Euroopa Komisjoni) volinikukoht, siis see kõneleb suurusehullustusest, mitte poliitilise loogika mõistmisest," rääkis Ansip.

Tema hinnangul pole ka kandidaadi nimetamise protsess olnud vale.

"Ma olen üheksa aastat olnud peaminister ega pole kunagi püüdnud väita, et ma üldse ei tahtnud ise peaministriks saada ning kuidagi sunniviisiliselt teiste pakutuna ja määratuna selle koha peal olin. Minu jaoks on täiesti vastuvõetav rajateelelik lähenemine, et pakuksin iseennast," rääkis Ansip.

"Poliitilise määramise puhul rääkida toimingupiirangute rikkumisest on ülimalt väiklane. Ronida mingitesse protseduurikatesse, ma ei näe selles midagi sisulist, see on lihtsalt Isamaa võitlus säilitada iga hinna eest see koht Juhan Partsile," lisas ta.