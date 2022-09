Kutsehariduskeskuses ei oska eesti keelt õpetajad ega õpilased

Ida-Viru kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets rääkis ajalehele, et rohkem kui viis aastat tagasi andis ta teada, et kool korraldab oma kulul õpetajate tööajast eesti keele kursused. "Andsime selge sõnumi, et viis aastat peaks õpetajale olema piisav aeg, et eesti keel selgeks saada. Neile, kes ei õpi eesti keelt ära, ei saa tulevikus töökohta garanteerida," ütles ta.

Metsa sõnul on paraku eesti keele õppimisel märgatavaid edusamme teinud vähesed õpetajad. Suvel loobus Jõhvis, Sillamäel ja Narvas tegutsev kutsehariduskeskus, kus töötab kokku ligikaudu 160 õpetajat, kolmest õpetajast, kes ei valda eesti keelt.

Mets tunnistab, et tegelikult ei valda eesti keelt nõutaval tasemel rohkem kui pooled õpetajad, kuid nende teenetest loobumiseks tuleb õppeasutusel enne leida neile asendajad.

Ida-Viru kutsehariduskeskuse töötajate esindaja Kaie Raidma tunnistas Põhjarannikule, et eesti keelt mittevaldavate õpetajate puudus üks peamisi põhjusi, miks riigile kuuluvas kutsehariduskeskuses õpetatakse eesti keeles vaid üksikuid ameteid.

"Juuksurite eriala avati sel aastal ja mõned üksikud veel. Ülejäänud erialasid saab õppida vaid vene keeles," ütles ta.

Metsa sõnul muudab eesti keelt oskavate erialaõpetajate leidmise keerulisemaks see, et nad peavad Ida-Virumaal töötades oskama ka vene keelt, kuna suuremal osal venekeelsest põhikoolist tulevatel õpilastel on eesti keele oskus väga nõrk või lausa olematu: "Kui põhikooli lõpetajad ei saa isegi õhukesest lasteraamatust "Jussikese seitse sõpra" midagi aru, siis autode või tööpinkide ehitust eesti keeles õpetada oleks üsna väheviljakas tegevus."

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et ainuüksi tänavu juunis registreeriti töötuna üle saja värske Ida-Viru kutsehariduskeskuse lõpetaja. "Nende seas oli ka näiteks muidu tööturul nõutavaid infotehnoloogiat ja multimeediat õppinuid, kes kahjuks ei oska peale vene keele ühtegi teist keelt," sõnas ta.