Kallas: see valitsus Vene kodanike hääleõigust KOV-valimistel ei võta

"Nii nagu ma olen öelnud varasemalt, siis selles valitsuses, selles koalitsioonis meil selle osas kokkulepet ei ole. Ja selle parlamendi koosseisu ajal, selles koalitsioonis me ei lähe selle otsusega kuidagi edasi. Parlament muidugi menetleb neid teemasid ja kindlasti valimistel see teema ka tuleb," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Üks asi on tõesti see, et me oleme sõjas, seetõttu olukord on muutunud. Aga teine, mida me peame vaatama on see, et kellelegi millegi mitte andmine on üks otsus, millegi ära võtmine on hoopis teine otsus ja hoopis teise kaaluga," lisas Kallas.

Vastav Isamaa algatatud eelnõu läbis kolmapäeval riigikogus esimese lugemise.