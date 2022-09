Läänemets: jälgime, mida teeb Vene õigeusu kirik Eestis

"See on tõsine probleem, kui kirik võtab sõda pooldavaid seisukohti. Mis puudutab Vene õigeusu kirikut Eestis, mis allub Moskva patriarhaadile, siis me jälgime väga pingsalt seda, mida seal kirikus tehakse ja mida öeldakse. Seni minule teadaolevalt pole tuvastatud mingisuguseid otseseid üleskutseid ja otsest sõda õigustavat tegevust selle kiriku poolt," ütles Läänemets ERR-ile.

Kui peaks juhtuma, et Eestis paikneva õigeusu kiriku pea teeb sõda toetavaid avaldusi, tuleks Läänemetsa sõnul otsustavalt reageerida.

"Siis meil on võimalik võtta kasutusele tema elamisluba puudutavad meetmed. Eesti on väga selgelt välja öelnud, et Ukraina sõja õigustamine ja üleskutsed minna Ukraina vastu sõtta on see, mida Eesti ei tolereeri. Kõik, kes sellega tegelevad, peavad Eestiski vastutust kandma," rääkis Läänemets.

Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles esmaspäeval, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.