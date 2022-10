Riigikaitsekomisjon toetab kaitseväe juhataja ametiaja pikendamist

Riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi (SDE) sõnul leidis komisjon, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras vajavad kaitsevaldkonna otsused järjepidevust ja stabiilsust.

"Kaitseväe arendamiseks on tehtud väga mahukad investeerimisotsused, mis tuleb lähiaastatel ellu viia, samuti jätkub töö liitlaste kohaloleku suurendamiseks. Julgeoleku tugevdamiseks kogu NATO idatiival tuleb võimalikult kiiresti ellu viia ka Madridi tippkohtumise otsused. Neid väljakutseid arvestades peame vajalikuks, et kindralleitnant Herem jätkaks oma kohustuste täitmist kuni 2025. aasta detsembrini, nagu oli ka kaitseministri ettepanek," ütles ta.

Komisjoni aseesimees Leo Kunnas (EKRE fraktsioon) lisas, et kuigi ta oleks soovinud kaitseministrilt saada põhjalikumaid hinnanguid ja ära kuulata ka kaitseväe juhataja, oli komisjoni seisukoht üksmeelne.

"Mina ja Alar Laneman ei nõudnud sel teemal hääletust, küll aga oli meil mõningaid kriitilisi tähelepanekuid ja küsimusi, mille edastasime kaitseministrile," ütles ta.

Kindralleitnant Martin Herem on kaitseväe juhataja alates 2018. aasta 5. detsembrist. Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus kaitseministri ettepanekul ja riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta arvestades seda kahe aasta võrra pikendada.

Lisaks Kaljulaidile, Kunnasele ja Lanemanile kuuluvad riigikaitsekomisjoni veel Heiki Hepner (Isamaa), Ants Laaneots (Reformierakond), Kalle Laanet (Reformierakond), Anneli Ott (Keskerakond), Mati Raidma (Reformierakond) ja Erki Savisaar (Keskerakond).

MARTIN HEREM

- Martin Herem on sündinud 17. detsembril 1973 Tallinnas.

- Sisekaitseakadeemia kaitseväekolledži lõpetamise järel teenis Herem aastatel 1996–1998 Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis rühma- ja hiljem kompaniiülemana.

- Herem sai esimesed staabitöö kogemused Tartu üksik-jalaväepataljonist, kus ta teenis operatiiv- ja väljaõppesektsiooni staabiohvitseri ja hiljem staabiülemana.

- Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse lõpetamise järel asus Herem teenima Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli õppejõu ja ülemana, misjärel suunati ta 2007. aastal Kirde kaitseringkonda, kus ta teenis algul staabiülema ja hiljem ülema ametikohal.

- Herem osales 2006. aastal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Iraagis (Operation Iraqi Freedom), teenides seal Ameerika Ühendriikide brigaadi koosseisus staabiohvitserina.

- 2012. aastal määrati Herem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitjaks ja 2013. aastal ülemaks, kus ta teenis 2016. aastani.

- 15. juulil 2016. aastal määrati ta kaitseväe peastaabi ülemaks ja alates 5. detsembrist 2018 teenib Herem kaitseväe juhatajana.

- Herem on taasiseseisvunud Eesti esimene kaitseväe juhataja, kes on omandanud sõjalise alushariduse Eestis, sisekaitseakadeemias.

- Martin Herem räägib peale eesti keele inglise ja vene keelt. Ta on abielus ning tal on kaks tütart ja poeg.