Kümnendik Okkale kutsututest ei saanud kutset kätte või ei avanud seda

Õppusele Okas kutsutud 2861 reservväelasest ja kaitseliitlasest saabus lõpuks lühikese etteteatamisajaga kohale üle 1800 inimese ehk umbes kaks kolmandikku kutsututest.

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et samasugune osalus on õppekogunemistel olnud ka naaberriigis Soomes ning võrreldes eelmiste lisaõppekogunemistega on tulemus paremgi.

"Ma arvan, et see osalus ja see hulk inimesi, keda me õppusest vabastasime ja keda me ei saanud kätte, on üsna rahuldav. Need protsendid on natuke paremad kui tavaliselt, aga tulemus on üldiselt kokkuvõttes rahuldav, sest me tahaksime ikkagi paremaid tulemusi saada," ütles ta.

Üle kümnendiku inimestest ei saanud Heremi sõnul kutset õppusele koguneda kättegi.

"Need on need inimesed, kes ei ole õppusele ilmunud, kes ei ole ühendust võtnud ja me näeme, et nad ei ole ka vaadanud eesti.ee keskkonnas endale saadetud kutset. Tegelikult aga, kui inimene teab, mis üksusesse ta kuulub, seda mainitakse meedias päeva jooksul mitu korda, siis see peaks juba inimese huvi tõstma. Ta peaks sinna eesti.ee-sse vaatama või siis helistama vastaval telefoninumbril. Siin on nüüd tegemist sellega, et kõik inimesed ei ole kas valmis osalema ja ei pööra sellele tähelepanu või peame meie tegema ajateenistuses, Kaitseliidus, reservväelaste hulgas ka paremat tööd," lausus ta.

Kaitseressursside ameti nõunik Siim Saavik täpsustas, et eeskätt ei võta inimesed kutset vastu. Ta ütles, et kõikidest välja saadetud teadetest olid vaid sada sellised, mis tulid suletud meiliaadresside tõttu tagasi.

"Neile saadeti kutsed uuesti süsteemis olevatele teistele e-posti aadressidele, sealhulgas rahvastikuregistris ja eesti.ee-s olevatele e-posti aadressidele. Lisaks lähevad kutsed ka isiku eesti.ee postkasti, mis omakorda saadab isikule teate, kui ta on eesti.ee-s suunamise teinud. Inimestele tuleb lisaõppekogunemise toimumise kohta teade e-kirja teel ja üldjuhul ka SMS-iga ning kutset saab vaadata kaitseväeteenistuse veebist. Selleks tuleb kaitseväeteenistuse veebi sisse logida, mis tähendab, et kutse saaja peab ennast ka autentima (ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel)," sõnas ta.

Heremi sõnul on nende hulk, kes ei ole kutset avanud või kätte saanud, aastatega vähenenud. Võluvitsa inimesteni jõudmiseks tema sõnul ei ole, eeskätt tuleb kaitseväe juhataja sõnul parandada inimeste hoiakuid riigikaitse suhtes ning tõhustada teavitustööd.

"Üks lahendus on ka see, kui kõik ülemad, kes on ju ka reservväelased, jao- ja rühmaülemad, hakkaks oma võitlejaid läbi kutsuma. Mõningates üksustes see ka nii käib ja seal on tulemused ka paremad. Aga tegemist oli ju etteteatamata õppekogunemisega. Me näeme, et selline ülematepoolne helistamine ja kirjutamine on tihedam siis, kui meil on korraline õppekogunemine ehk kui kogunemisest antakse 120 päeva ette teada," selgitas Herem.

Herem ütles, et lõplik õppusest põhjuseta kõrvale hoidjate osakaal jääb tõenäoliselt kuhugi 10 ja 15 protsendi vahele ning nende suhtes alustatakse väärteomenetlust.