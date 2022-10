Berliin vallandas võimalike Vene-sidemete tõttu küberjulgeoleku juhi

Saksa meedia teatel võisid Schönbohmil olla sellised kontaktid Saksamaa küberjulgeoleku nõukogu kaudu, vahendas Euronews.

Nõukogu asub Berliinis ja selle eesmärk on konsulteerida firmade ja valitsusasutustega ning toetada nende tegevust küberkuritegevuse vastu. Schönbohm on selle organisatsiooni asutaja. Organisatsiooni liige on ka Saksa firma, mis on Venemaa küberfirma tütarfirma. Selle Venemaa firma asutas endine KGB töötaja.

"Schönbohmi vastu esitatud süüdistused kahjustasid jäädavalt avalikkuse usaldust Saksamaa kõige olulisema küberjulgeolekuasutuse juhtkonna neutraalsuse ja erapooletuse vastu," teatas siseministeerium.

Saksamaal kasvab hirm, et Venemaa võib rünnata riigi jaoks kriitilist taristut, selle eest on viimasel ajal hoiatanud ka BSI.