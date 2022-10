WSJ: Energiakriis võib muuta Euroopa moetööstust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Euroopas süveneb energiakriis ja see ohustab nüüd tekstiilitööstust. Euroopa tekstiilitööstuses domineerivad keskmise suurusega ettevõtted, kes teevad koostööd kuulsate moefirmadega.

Euroopa tekstiilitööstuse ühenduse Euratex andmetel on tekstiilitootjate energiakulutused tõusnud tootmiskuludest umbes 25 protsendini. Enne energiahindade tõusu oli see viis protsenti. Tuhanded väikesed firmad, mis varustavad selliseid kaubamärke nagu Gucci ja H&M, jälgivad, kuidas nende ärimudel laguneb, vahendas The Wall Street Journal.

Itaalia tekstiilitootjad teatasid, et ei saa enam sõlmida energiatehinguid, mis kaitsesid neid varem lühiajaliste hinnakõikumiste eest. Energiafirmad nõuavad üha suuremaid ettemakseid.

Tekstiilitootjatel on raske suuremaid kulutusi edasi kanda klientidele, kuna nad peavad tarnima oma toodangut juba varem kokkulepitud hindade juures. Kõrgemad hinnad sunniksid moefirmad aga viima oma äri väljapoole Euroopat. Nad tahavad oma kasumimarginaali säilitada.

Põhja-Itaalias asuva tekstiilifirma juht Alberto Paccanelli ütles, et tema juuli gaasiarve tõusis 660 000 euroni. Aasta varem oli see arve 90 000 eurot.

"Praegu on oht, et kogu see tööstus võib tegevuse lõpetada," ütles Paccanelli.

Mõned firmad viivad juba tootmist teistesse riikidesse, nagu Türki, kus tootmiskulud on madalamad. Zarat, H&M-i varustav Enrico Gatti teatas, et firma tellimused on sel aastal vähenenud 50 protsendi võrra. Tema firma tegutseb Itaalias.

H&M-i pressiesindaja ütles, et firma arendab pidevalt oma tarneahelaid, et vähendada suurenenud kulutusi.

Tekstiilitööstuse raskused paljastavad lõhe Euroopa riikide vahel. Saksamaa kuulutas hiljuti energiakriisi tõttu välja 200 miljardi euro suuruse abipaketi. Itaalia sellist paketti endale lubada ei saa.

"See erinevus õõnestab EL-i ühtset turgu," ütles tekstiilifirma Utexbel juht Jean-Francois Pierre Gribomont.