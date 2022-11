WSJ: Sullivan pidas Putini tippabilistega konfidentsiaalseid arutelusid

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel suhtles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan viimaste kuude jooksul Venemaa juhi Vladimir Putini välispoliitilise nõuniku Juri Ušakoviga ja julgeolekunõukogu juhi Nikolai Patruševiga. Sullivan hoiatas konfidentsiaalsetes vestlustes Moskvat, et Kreml ei kasutaks tuumarelva

"Sullivani kõnede eesmärgiks oli hoida sidekanalid avatuna, mitte aga arutada Ukraina sõja lahendamist," ütlesid ametnikud.

Putin ja tema abilised vihjasid septembris, et Venemaa võib vajadusel kasutada tuumarelvi. Sullivan ütles, et Bideni administratsioon teatas siis eraviisiliselt Kremlile, et tuumarelvade kasutamine toob Venemaale kaasa katastroofilised tagajärjed. Valge Maja keeldus kommenteerimast, kuidas see hoiatus edastati.

USA kaitseminister Lloyd Austin vestles eelmisel kuul oma Venemaa kolleegi Sergei Šoiguga, kuna Moskva väitis siis, et Kiiev valmistub kasutama "räpast pommi".

Ušakov on olnud Venemaa suursaadik USA-s. 2021. aasta novembris kohtus temaga USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor William Burns. Sama aasta detsembris rääkis Ušakoviga ka Sullivan.

Leht uuris riikliku julgeolekunõukogu pressiesindajalt Adrienne Watsonilt, kas Sullivan on olnud ühenduses Kremli tippamentikega. "Inimesed väidavad paljusid asju," vastas Watson. Ta keeldus täiendavate kommentaaride andmisest.

Ametlikult rääkis Sullivan viimati Patruševiga märtsis. Pärast seda pole Valge Maja tunnistanud ühtegi kõnet Sullivani ja kõrge Venemaa ametniku vahel. Valge Maja on siiski öelnud, et teatud tasemel kontakti säilitamine Moskvaga on hädavajalik.

Mõned endised USA ametnikud ütlesid, et Valge Maja jaoks oli kasulik säilitada kontakt Kremliga.

"Ma arvan, et tuumarelvaga riikide jaoks on oluline säilitada suhtluskanalid, mis aitaksid mõista, mida mõlemad pooled mõtlevad ja vältida nii vastasseisu ja sõda," ütles USA endine suursaadik NATO-s Ivo Daalder.

Sullivan on varem rääkinud Ukraina juhtkonnaga. Ta soovitas Ukraina juhtkonnal näidata oma valmisolekut rahuläbirääkimisteks Venemaaga, et selle abil hoida Lääne toetust Kiievile. Sullivan ütles siiski reedel, et USA toetus Ukrainale jääb vankumatuks ka pärast teisipäevaseid vahevalimisi.