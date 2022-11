Pangad soovitavad enne kodulaenu intressi fikseerimist järele mõelda

Varasemalt negatiivse euribori tõttu odavad kodulaenud on aastaga märgatavalt kallinenud. Eesti pangad pakuvad klientidele võimalust kodulaenude intressid fikseerida kuni viieks aastaks.

LHV ütleb, et huvi fikseeritud intressi vastu on kasvanud.

"Kui euribor positiivseks sai, üha rohkem kliente hakkas küsima, missugused võimalused on intresside fikseerimisel. Aga mitte kohe, kui euribor positiivseks sai, vaid siis, kui need määrad olid kõrgemad," lausus LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

"Huvi intressimäära fikseerimise vastu oli kõrgem selle aasta esimeses pooles, kui oli ootus euribori positiivseks muutumise osas. Aasta teises pooles on see huvi pigem tagasihoidlik," märkis SEB eraklientide panganduse juht Sille Hallang.

Ka huvi ei tähenda, et alati lepingusse jõutakse. Fikseeritud intressi eest küsivad pangad tänase ujuva intressiga võrreldes kuni protsendipunkti rohkem intressi. Laenu kuumakse on fikseeritud intressil kohe kõrgem. Inimesed eelistavad tihti väiksemat kuumakset. Samas kevadel laenud fikseerinutel on praegune kuumakse ujuvast madalam.

"Neid kliente on küll päris mitmeid, kellel on täna fikseeritud määr soodsam, tõsi," ütles Hallang.

Kui inimene eeldab, et Euroopa Keskpank jätkab inflatsiooniga võitlemisel intresside tõstmist ja euribor mitte ainult ei tõuse edasi, vaid jääb ka kõrgeks, siis võib ka praegu olla mõistlik kodulaenu intressi fikseerida. Samas mingit kindlust ei ole. Keegi ei tea, mis mõne aasta pärast juhtub.

"Võiks valmis olla selleks, et euribor järgmise aasta suvel jõuab kuskil 3,5 juurde. Samas järgmise aasta lõpus kuskile kolme juurde ehk veidi allapoole. Kui inimesed fikseerivad pikemaks ajaks, siis nad peavad olema valmis selleks, et nad pikaajaliselt maksavad rohkem," lausus Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Lisaks ütlevad pangad, et fikseeritud intressi nad eraldi ei reklaami ja seda tuleb inimestel ise küsida. Samuti ei soovita nad intressimäära fikseerida, kui inimesel on kava oma vara müüa, sest fikseeritud intressiga lepingu lõpetamisega kaasnevad märgatavad tasud.

Kui aasta tagasi oli keskmine väljastatud kodulaenu intress 2,1 protsenti, siis juunist positiivseks muutunud euribori tõttu on uute kodulaenude intress oluliselt kallim – ulatudes septembri lõpus 3,2 protsendini. Seejuures on osaliselt kasvava euribori tuules vähenenud pankade küsitud marginaal – varasemast keskmisest 2,1 protsendist 1,6 protsendile.

Euroopa Keskpank on lubanud jätkata intressimäärade tõstmisega, kuniks inflatsioon euroalal langeb. Eesti kodulaenuvõtjate hinnangul jäävad intressimäärad pigem madalaks või kõrgeks vaid lühiajaliselt, sest intressimäärade fikseerimisvõimalust on senini kasutanud vaid vähesed.