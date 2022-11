Uuring: DeSantis võib vabariiklaste sisevalimistel Trumpi alistada

Konservatiivse ettevõtluslobirühma Club for Growth hiljutine uuring näitab, et Florida kuberner Ron DeSantis on võtmeosariikides elavate vabariiklastest valijate seas populaarsem kui USA endine president Donald Trump. DeSantis pole veel teatanud, et kandideerib presidendiks, Trump teatab teisipäeva öösel, et kandideerib uuesti.

Club for Growth oli varem Trumpi liitlane, kuid viimase aasta jooksul on rühm olnud Trumpi suhtes kriitiline. Lobirühm avaldas nüüd uuringu, milles selgub, et DeSantis on Trumpist populaarsem nii Iowas kui New Hampshire'is, vahendas Politico.

Tegemist on kahe esimese osariigiga, kus toimuvad vabariiklaste sisevalimised. Uuring näitab, et DeSantis edestab Trumpi ka Floridas ja Georgias.

"Vabariiklased peavad koonduma tugeva kandidaadi ja platvormi taha. Meie küsitlus näitab, et vabariiklastest valijad leiavad, et Trumpi solvangud teiste vabariiklaste vastu on ebaproduktiivsed. See kahandab tema toetust märkimisväärselt," ütles konservatiivse lobirühma juht David McIntosh.

Lobirühma otsus astuda Trumpi vastu näitab, et vabariiklaste seas valitsevad suured erimeelsused. Trump on säilitanud vabariiklaste seas suure toetuse, kuid saab oma parteis üha suuremat kriitikat.

Küsitlus viidi läbi 11.-13. novembril. Iowas edestab DeSantis Trumpi 11 protsendipunktiga, New Hampshire'is on DeSantise edumaa 15 protsenti. Viimaste kuude jooksul on DeSantise populaarsus vabariiklaste seas märkismiväärselt suurenenud.

Trumpi ja lobirühma suhted on viimasel ajal olnud keerulised. Ohio eelvalmiste ajal toetas rühm Josh Mandelit, Trump aga J. D. Vance'i. Tüli süvenes sel sügisel, kui lobirühm toetas DeSantise kampaaniat kahe miljoni dollariga.

Lobirühma tegevust kritiseeris esmaspäeval teravalt Trumpi liitlane Taylor Budowich.

"Kahjuks on Club for Growth petnud paljusid konservatiivseid annetajaid, kuna nad on suunanud miljoneid dollareid kandidaatidele, kes kaotasid. Nende küsitlused pole usaldusväärsed, need on koostatud selleks, et pigistada annetajatelt välja raha," väitis Budowich.

Trump on viimaste päevade jooksul DeSantist sõimanud ja pani talle hüüdnime "Ron DeSanctimonious".