Narva ja Sillamäe ootavad punamonumentide teisaldamiseks seadust

Narva Pimeaias paiknev Viljandi kommunistliku kütipolgu mälestusmärk ootab teisaldamist alates Eesti taasiseseisvumisest. Monumentide töörühma hinnangul on tegemist Eesti vabariigi vastase ideoloogilise monumendiga, mille alla pole tegelikult kedagi maetud.

Veel üks teisaldamist ootav monument asub Kreenholmi linnaosas. Töörühma hinnangul on punaarmeelaste mälestusmärk selgelt ideoloogiline.

Narva linnavõim lubab, et hakkab monumentide teisaldamisega tegelema, kuid alles pärast seda, kui komisjoni soovitused riigikogus seaduseks saavad.

"Arusaadavalt ei hakka keegi homme mälestusmärke ümber paigutama. Küll on tõesti Narva inimestel küsimusi, püüame neile vastata, ootame ära seaduse ja küll me need mälestusmärgid siis ümber paigutame. Veel üks kord, politseijõud võivad koju jääda, me saame ise hakkama," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Sillamäe linnas paikneva tundmatu sõduri monumendi kui propagandaobjekti soovitab punamonumentide komisjon lammutada. Ka Sillamäe linnavõim ei põle soovist monumenti omal käel eemaldama hakata, vaid ootaks ära ehitusseadustiku muudatuse.

"Lähtume ikka sellest, et praegu menetletakse seda seadust, et kogu riigis oleks ühtne regulatsioon ja sellest me lähtumegi, et igal pool need asjad ühtemoodi lahendatakse. Aga kindlasti on see küsimus volikogu otsustada," rääkis Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.

Lihtsamalt võiks minna kortermajade külge kinnitatud punaväelaste mälestustahvlite eemaldamine, kuid Narvas väidetakse, et tahvlid kuuluvad korteriühistutele ning nende peale linna võim ei hakka.