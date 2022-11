Töörühm näitas, milline saab olema punahaudade neutraalne hauatähis

"See esimene näidis valmib lähiajal ja neid hakatakse asendama sõjahaudadel seal, kus haud jääb alles. Miks seda vaja on? See tuleneb rahvusvahelisest õigustest, et sõjahauad peavad olema tähistatud," ütles töörühma juht Asko Kivinuk.

"Täna kaitseminister on vastavalt sõjahaudade komisjoni otsusele otsustanud neid juba väga paljud eemaldada, kuid nende eemaldamise ja ümbermatmisega tegeleb sõjamuuseum. Nad puhtfüüsiliselt ei jõua neid kõiki ümber matta. Ja sellest tingituna me asendame juba osad hauatähised ette ära, et kui nad ümbermatmiseni jõuavad, siis neil on ka lihtsam seal kohapeal toimetada," lisas Kivinuk.

Valitsuse meedianõunik Liisa Tagel ütles ERR-ile, et neutraalse hauatähise väljatöötamisega tegeles riigikantselei töörühma juures viiest valdkonnaeksperdist koosnev alamtöörühm. "Ekspertide tegevust koordineeris Eesti Kunstiakadeemia ning nende ülesanne oli luua laetud sümboliteta hauatähis okupatsioonisümboolikaga mälestusmärkide asendamiseks," ütles Tagel.

Kivinuk rääkis, et eemaldamist või asendamist vajavast 188 monumendist on 133 sõjahauad, millest tänaseks on sõjahaudade komisjon teinud otsuse haudade ümbermatmiseks ja hauatähiste vahetamiseks 54 puhul. "79 puhul on tegemist selliste sõjahaudadega, kus sõjahaudade komisjon ei ole otsust teinud," sõnas ta.

Kivinuk rääkis, et töörühma koostatud andmekogu antakse üle sõjamuuseumile säilitamiseks ja kaasajastamiseks. Ta märkis, et käesoleva kuu lõpuga loeb töörühm oma töö tehtuks ja lõpetab tegevuse.

Kivinuki sõnul kuulusid töörühma esindajad kultuuriministeeriumist, rahandusministeeriumis, kaitseministeeriumist, siseministeeriumist ja nende allasutustest, näiteks muinsuskaitseametist ja sõjamuuseumist.

"Lisaks selle kaardistamise ajal moodustasime eraldi hindamise töörühma, kuhu kuulusid Eesti kunstimuuseumi eksperdid, muinsuskaitseameti esindaja, sõjamuuseumi esindaja, Eesti mäluinstituudi esindaja, riigikantselei esindaja ja arhitektuuri ekspert. Väga paljudel põhiliikmetel kui ka alamtöörühma liikmetel oli ka asendusliikmed. Kokku inimeste arv oli suurusjärgus 30, kes komisjoni töösse panustasid," ütles Kivinuk.

Riigisekretär Taimar Peterkop ütles, et punamonumentide töörühma koosseisu ei avalikustata eesmärgiga kaitsta neid inimesi Venemaa eest Lääne vastu peetavas infosõjas.