Leht: Kreeka võib Suurbritannialt saada tagasi iidsed marmorkujud

Kreeka ajaleht Ta Nea teatas, et riigi peaminister Kyriakos Mitsotakis kohtus eelmisel nädalal Londonis Briti muuseumi juhatajaga, et arutada iidsete marmorkujude võimalikku tagasisaatmist Ateenasse.

Lehe teatel on riigid kõnelusi pidanud juba üle aasta. Briti muuseumi juht George Osborne on varem kohtunud ka kahe Kreeka ministriga, vahendas Politico.

Kõnealuseid skulptuure tuntakse kui "Elgini marmori" nime all. Lord Elgin viis need skulptuurid 19. sajandi alguses Suurbritanniasse, kus ta müüs need Briti muuseumile. Skulptuurid on pärit Parthenoni templist. Tempel asub Ateena Akropolil ja see on üks maailma tuntumaid ehitisi.

"Kokkuleppe on 90 protsendi ulatuses sõlmitud, kuid kriitiline 10 protsenti on veel lahendamata. Seda on raske lahendada, kuid see pole võimatu. On tehtud märkimisväärseid edusamme," ütles üks asjaga kursis inimene.

Eelmisel nädalal kommenteeris skulptuuride tagastamist ka Mitsotakis.

"Võib leida lahenduse, millest võidavad kõik. Selle tulemusena võivad Parthenoni skulptuurid tagasi jõuda Kreekasse, sama ajal võetakse arvesse Briti muuseumi muresid," ütles Mitsotakis.

Kreeka hakkas Elgini marmorit tagasi nõudma kohe peale iseseisvuse taastamist. Briti võimud väidavad, et lord Elgin hankis marmorkujud legaalsel viisil.