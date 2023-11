Kreeka peaminister küsib Ühendkuningriigilt Parthenoni marmorkujusid tagasi

Skulptuurid, mida tuntakse ka Elgini marmorina, viis 19. sajandi alguses Ateena Akropoli Parthenoni templist ära Briti diplomaat Thomas Bruce, Elgini krahv.

Kreeka väidab, et marmorkujud olid varastatud, mida aga Suurbritannia eitab. See küsimus on tekitanud riikide vahel vaidlusi juba aastakümneid.

Mitsotákis, kes kohtub Sunakiga esmaspäeval, võrdles Londonis Briti muuseumis hoitavat kollektsiooni Mona Lisa maali poolekslõikamisega.

"Nad näevad paremad välja Akropolise muuseumis, mis on selleks otstarbeks ehitatud tipptasemel muuseum," rääkis ta BBC-le.

"See on otsekui ütleksin teile, et te lõikaksite Mona Lisa pooleks ja poole sellest saab panna Louvre'i ja poole Briti muuseumi. Kas te arvate, et teie vaatajad hindaksid maali ilu sel moel?" rääkis ta saates "Pühapäev Laura Kuenssbergiga".

Briti muuseum eksponeerib 2500 aasta vanust kollektsiooni juba alates 1817. aastast.

Ühendkuningriigi valitsus välistas jaanuaris teoste alalise tagasiviimise, kui meedia teatas, et Briti muuseum on lähedal laenulepingu allakirjutamisele, mis võimaldaks näha marmorkujusid Ateenas.

Mitsotákis lubas tõstatada küsimuse ka Briti opositsioonijuhi Keir Starmeriga, kellest arvamusküsitluste järgi võib saada tulevane peaminister.

Viiendal sajandil e.m.a jumalanna Athena auks ehitatud Parthenoni tempel hävis osaliselt 1687. aastal Veneetsia vabariigi pommitamise ajal sõjas Osmani impeeriumi vastu ja seejärel tempel rüüstati. Templi fragmente leidub paljudes tuntud muuseumides.

Selle aasta alguses tagastati Kreekale Parthenoni templist pärit kolm marmorfragmenti, mis olid sajandeid Vatikanis.