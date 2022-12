Jäised olud jätkuvad ka kolmapäeval

Ööl vastu kolmapäeva on taevas pilvine. Aeg-ajalt sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi ja lund. Paljudes kohtades tuleb lisaks jäävihma ning on udu ja jäidet. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -4 kuni 1 kraad, Lääne-Eestis 0 kuni 4 kraadi. Teed on ilmaolude tõttu libedad.

Kolmapäeva hommik jätkub pilviselt. Paljudes kohtades sajab vihma ja on udu. Ida-Eestis võib olla ka jäävihma. Puhub edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur jääb 1 ja 4 soojakraadi vahele.

Päev samuti pilvkattesse suuri muutusi ei too ning aeg-ajalt sajab ikka vihma. Mitmel pool on ka udu ja jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s ja õhutemperatuur ulatub 2 kuni 5 kraadini.

Neljapäev ja reede jätkuvad kolmapäevale sarnaselt – sajab vihma ja lörtsi ning nii päevane kui öine temperatuur jäävad kergesse plussi.

Alates jõululaupäevast langeb temperatuur taas alla nulli ning lörtsi sekka langeb paiguti ka lund. Pühapäev on oodata juba suureid miinuskraadide, päeval tuleb -3 kuni -12 kraadi, öösel -4 kuni -13. Tuul puhub mõõdukalt ja kuigi muudab ka omajagu suunda, siis peamiselt puhub lääne- või lõunakaarest.