Rail Balticu eeldatav maksumus on tõusnud 1,8 miljardi euroni

Rail Balticu Eestit läbiva osa maksumus on tänavuste hinnatõusude tulemusel kasvanud hinnanguliselt 1,8 miljardi euroni, kirjutab Postimees.

Kui palju raudtee ehitamine tegelikult maksma läheb, on väga raske hinnata, selgemaks saab pilt siis, kui põhitrassi tehnilise projekti põhjal saab koostada kalkulatsiooni ja selle põhjal ehitushanke, märgib ajaleht.

Rail Balticu (RB) projekt on ajakavast viis aastat maha jäänud ja esialgse 2026. aasta asemel on raudtee valmimise sihiks 2030. aasta. Peamine probleem on põhitrassi projekteerimise venimine: riigikohus tühistas paar aastat tagasi Pärnumaale kavandatud lõigu, lisaks kummitavad Hispaania projekteerijaga seonduvad probleemid kahel põhitrassi lõigul.

"Vastab tõele, et raudtee põhitrassi projekteerimine on kulgenud vaevaliselt," ütles ajalehele RB Eesti juhatuse esimees Anvar Salomets.

Hiljuti kuulutas RB Eesti välja põhitrassi esimese lõigu ehitushanke, ehitus peaks algama 2023. aasta suve lõpus.

Vastavalt riigi eelarvestrateegiale aastateks 2023-2026 on Rail Balticu rajamiseks Eestis planeeritud ligi miljard eurot, sellest 2023. aasta riigieelarves ligi 150 miljonit eurot.