Heinz Valk: Savisaar oli Rahvarinde aja kõige kõvem tegija

Valk ütles ERR-ile, et temale jääb Edgar Savisaar eelkõige meelde Rahvarinde aegse kõva tegijana. "Me saime siis tuttavaks, just Rahvarinde loomisel telemajas, telesaate ajal. Ja kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni olime päris tihedalt tegevuses koos oma teiste kamraadide ja võitluskaaslastega," rääkis Valk.

Tema sõnul tegi Savisaar tol ajal väga palju tööd. "Ta oli meeletu töömees nendel aastatel. Kui meie ülemnõukogus lõpetasime vahel ka hilja oma istungi ja hakkasime ära minema, siis Savisaare kabineti aknad olid ikka veel valged. Nii et ta lausa kurnas ära paljud lähedased tegijad, kellega nad koos suuri asju välja mõtlesid," meenutas Valk.

"Aga see oli selline aeg, kus ei olnud aega tervise peale mõelda ega muude selliste heaoluga seotud asjade peale, vaid tuli panna täie rauaga. Ja Edgar seda ka tegi. Nii et kui rääkida selle perioodi kõvematest tegijatest, siis mina paigutaksin tema küll esikohale ilma igasuguse kõhkluseta," lisas ta.

Valgu sõnul jätkus Savisaarel ideid ja poliitilist vaistu erinevate vajalike manöövrite tegemiseks. "Temata oleks meil see asi palju kehvemini toimunud," sõnas ta.

Rahvarinde loomisest telesaates teadsid ette vaid Savisaar ja Valk

Valk meenutas ka, kuidas telesaates Rahvarinne sündis. "See oli pikk saade – kestis vist kolm tundi – ja algus läks meil väga viletsalt. Jahuti ja jahuti ja asi ei liikunud edasi ja ma olin sõna otseses mõttes täitsa vihane ja mõtlesin, mida ma nüüd teen, kas lähen minema hoopis, sest piinlik on järgmisel päeval inimestele silma vaadata, et niisugune oodatud saade ja ei idane ega mädane. Kõndisin endamisi kirudes seal pimedas telemaja koridoris edasi-tagasi, ei tahtnud kellegagi juttugi ajada," rääkis Valk.

"Ja siis tuli järsku sealt pimedusest välja Savisaar, tuli minu juurde ja ütles, et mida te arvate, Valk, kas teeksime järgmise saatepoole ajal Rahvarinde ära. See oli muidugi väga äkiline ettepanek, aga mulle meeldis see sõna rahvarinne, selles oli nii palju tähendusi, õigemini selles kahes sõnas, mis oli kokku pandud. Ma ütlesin, et olen poolt. Siis leppisimegi väikse taktikalise nõksu välja, et kui Savisaar palub saatetegijatelt luba, et tema esimesena alustaks uut vestlusvooru, et kui tema on oma jutu lõpetanud, siis ta viskab palli minule ja küsib, mida kunstnikkond, kultuuriinimesed arvavad sellest, et teeksime massiliikumise Rahvarinde nime all, et ma siis sealt seda juttu edasi heietaks ja viiks asja edasi. Ja niimoodi kõik läkski. Keegi sellest peale meie kahe ei teadnud, nii et kõigile oli omamoodi see ettepanek üsna rabav, aga sellest haarati kiiresti kinni ja nähti selles avanevaid võimalusi," meenutas ta.