Reinsalu ETS2-st: kui me seda ei toeta, siis peaksime nii ka ütlema

Euroopa Liidu läbirääkijad leppisid kaks nädalat tagasi kokku, et loovad eraldi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS2) maanteetranspordile ja elamute kütmisele. Uus süsinikuhind hakkab kehtima bensiinile ja diislikütusele. Samuti laieneb see kütteallikatele nagu maagaas. Uus skeem toob kaasa kõrgema autokütuse hinna. Majapidamiste kütteallikate hind, nagu kütteõli ja kivisüsi, tõuseb samuti.

Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis 2022. aasta jaanuaris Eesmärk 55 Eesti positsioonid heaks ning need positsioonid ei väljendanud piisavalt selget vastuseisu heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamisele hoonete kütmisele ja transpordile.

"Öeldi, et Eesti on selles osas kahtlev. Ma tungivalt kritiseerisin seda formuleeringut "kahtlev", kuna ma tajusin, et see on tegelikult sellest positsioonist mööda hiiliv platvorm. Aga nii ta toonase koalitsiooni poolt läbi läks," lausus Reinsalu.

"Ning kui Euroopa Liidu asjade komisjon pani lauale üldise lähenemisviisi eelmise aasta kevad-suvel, siis see langes selle nii-öelda ühe partei valitsuse aega (kui Reformierakond oli ajutiselt üksi valitsuses - toim.)," lisas ta.

Reinsalu rääkis, et nüüd jõuavad Eesmärk 55 seisukohad Euroopa Parlamenti ja sealt edasi Euroopa Nõukokku kinnitamisele.

"Minu jaoks on väga põhimõtteline küsimus see, kas Eesti peaks nende poolt hääletama. Ka eelmise valitsuse positsioon jaanuaris oli selgelt skeptiline ETS süsteemi laiendamise suhtes. Ja teiseks selle 2,5 miljonit, mis LULUCF-i jäi, see positsioon on ka varem olnud see, et Eesti seda ei toeta. Kui me ei toeta mingeid mingeid asju, siis minu meelest on ausam seda ka nii öelda, et see ei lenda meie jaoks. Lõpuks langetatakse otsused nende hääletusmenetluse teel ära, aga tähtis on oma positsioonist ise aru saada ja seda väljendada," rääkis Reinsalu.

Reinsalu hinnangul ei peaks Eesti päris mitut Eesmärk 55 õigusakti lõpphääletusel toetama. "Ma ei näe mingit põhjust, et seda nii hoonetele kui ka maanteetranspordile laiendada," märkis Reinsalu.

"Ma arvan, et see on meile õppetund. Kui me läheme liiga voolujoonelise käsitlusega, siis tuleb ka tulemus voolujoonelisem," lisas minister.