Kolmapäeval on tuul tugev ja teedel on jäide

Ilmateenistus hoiatab tugeva tuule ja jäite eest, nii et teel olles tasub kindlasti ettevaatlik olla.

Ööl vastu kolmapäeva on taevas pilves ning mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Paiguti tuleb sekka ka jäävihma. On jäidet ning mõnel pool udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, Kagu-Eestis kuni -3 kraadi.

Hommik on pilvine ning kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Võimalik on jäävihm ja paiguti esineb udu. Puhub tasane kuni mõõdukas lõuna- ja kagutuul ning külma on -2 kraadist Ida-Eestis +3 kraadini saarte rannikul.

Ka päev tuleb valdavalt pilvine. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi või lund ning sekka võib ka jäävihma tulla. Teed võivad libedad olla. Lõuna- ja kagutuul tugevneb, puhudes 5 kuni 12, iiliti 17, saartel ja rannikul 10 kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Järgnevail päevil püsib taevas pilves ning puistab lörtsi ja vihma. Vaid Ida-Eestis võib neljapäeval ja reedel ka lund tulla.

Kui töönädala lõpus langeb temperatuur öösel -1 kraadini, tuues kaasa jäiteohu, siis päeval tõuseb temperatuur +4 kraadinigi. Nädalavahetusel püsib termomeetrinäit plusspoolel juba ööpäevaringselt.