Uuring: USA relvatööstus pole pikaajaliseks konfliktiks Hiinaga valmis

Washingtonis paikneva mõttekoja uuringu kohaselt paljastas Ukraina sõda, et USA relvatööstus ei suuda piisavalt kiiresti juurde toota uut relvastust. Mõttekoda leidis, et USA armeel võib kiiresti laskemoon otsa saada, kui Vaikse ookeani piirkonnas peaks tekkima konflikt Hiinaga.

USA on lubanud Ukrainale tarnida juba 27 miljardi dollari eest sõjalist varustust. Pikaleveninud konflikt paljastas aga ka USA relvatööstust kimbutavad nõrkused. Riigi relvavarud vähenevad, relvafirmad aga ei jõua piisavalt kiiresti toota juurde uut vajalikku relvastust, selgub strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete keskuse (CSIS) uuringust.

"Minu hinnangul pole kaitsetööstus praeguse julgeolekukeskkonna jaoks valmis. Tööstus tegutseb sellisel viisil, mis sobib rahuaegsesse keskkonda," ütles CSIS-i teadur Seth Jones.

USA kaitsetööstuse baas pole suureks sõjaks valmis. See takistab riigil luua Vaikse ookeani piirkonnas tugevat heidutust, vahendas The Wall Street Journal.

Ajalugu näitab, et kaitsetööstusel kulub aastaid, et hakata tootma ja tarnima piisavas koguses relvasüsteeme ja laskemoona, seisab uuringus.

USA sõjaväejuhid juba kritiseerivad relvafirmasid, kuna ettevõtted ei suuda armeele Ukraina sõja tõttu tarnida piisavalt kiiresti uut relvastust.

"Ma ei anna neile seda andeks, et nad ei tarni meile vajalikku relvastust. Kõik see jutt pandeemiast ja tarnehäiretest, see ei huvita mind. Meil kõigil on raske töö," ütles admiral Daryl Caudle.

CSIS hindas hiljuti, et kui Hiina ja USA vahel puhkeks Taiwani tuleviku pärast sõjaline konflikt, siis oleks Ameerika Ühendriikide sõjalaevade ja lennukite seas väga suured kaotused

CSIS-i värske uuring leiab, et USA peab täiendama oma laskemoonavarusid ja looma jätkusuutliku laskemoona hankimise programmi, vahendas The Wall Street Journal.