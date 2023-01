Raul Rebane: abiks valijale

Käib valimiskampaania. Kõik on juba närvilised, eriti erakonnad. Reitingu iga tõus või langus on rõõmu või mure allikas. Valijad on veel rahulikud, aga jälgitakse ikka. Praegu on just paras aeg anda mõni vihje, et valimistel teha mõistlik valik.

Proovige endalt küsida: "Mis on praegu minu suurim hirm?" Valik on lai, erakonnad pakuvad samuti hirme välja, aga mis see just on teie jaoks? Kas see hirm on, et elu on raske, palk väike? Inflatsioon, Venemaa hulluksminek, sõda Ukrainas, homoagenda (nagu mõned seda kutsuvad), eesti keele reform, kõrghariduse rahakriis, laste huviringid, elektrihind, rohepööre või selle mittetoimumine?

Hirm võib olla sõnastatud ka teisiti. EKRE hirmutab, et Kaja Kallas jätkab, Reformierakond hirmutab, et EKRE teeb valitsuse. Väga tihti on just sellised lihtsad sõnastused peamised tegurid valiku tegemisel.

Kui hirm on selge, siis tuleb küsida: "Milline erakond või kes on parim kompensaator selle hirmu mahavõtmiseks?" Keegi ikka lubab teie probleemi lahendada, eelmistel valimistel oli erakondadel ju umbes 3000 lubadust.

Kui te olete ka kompensaatori selgitanud, siis tuleb otsustada, kas see, kes lubab, on ka võimeline seda probleemi lahendama või on see lihtsalt häälte püüdmine. Selliste lihtsate küsimuste ja vastustega saab õhku enda jaoks palju klaarimaks teha.

Lisaks on abiks, kui küsida, kes või mis on ühe või teise erakonna peamine vaenlane? Äkki saab ennast selle vaenlase kaudu erakonnaga samastada ja vastavalt ka valida.

Vaenlased on praeguseks juba välja kujunemas. Reformierakonnal tundub see olevat Venemaa ja sealt tulenevad ohud, sarnane ka Isamaal. Viimasel ajal rõhutab turvalisust jõuliselt ka Eesti 200. Parempoolsetel tundub see olevat ajale jalgu jäänud riigijuhtimise süsteem ja EKRE peavaenlane on Reformierakond, mille käest tuleb Eesti päästa. Sotside vaenlane on madal palk. Omapärane strateegia on Keskerakonnal. Eestlaste jaoks on nende suurim vaenlane inimeste toimetulek. Aga keeruline on asi venelastega, kellele ütleb erakond, et Keskerakond on lihtsalt nende poolt.

Ettevaatlik tuleb olla niinimetatud aktualiseeritud teemadega. Te olete kindlasti tähele pannud, et järsku saavutab mingi teema või valdkond meedias olulise positsiooni ja sellest räägivad kõik. Oma teema läbisurumine on poliitiku unelm, sest suurendab häälte tõenäosust. Soovitan siiski kontrollida, kui oluline asi tegelikult on.

Näiteks 2019. aastal aktualiseeris EKRE abielureferendumi teema ja pikka aega tundus, et see ongi rahva peamine mure. EKRE-t võib õnnitleda, neil õnnestus tühjast kohast probleem tekitada. Kui see ikka väga tähtis asi oleks, siis see oleks jutuaine ka nendele valimistel. Aga ei ole, järelikult oli see lihtsalt edukas propaganda.

"Kui Ukrainas läheb asi hullemaks, tõuseb turvalisuse tähendus. Kui terendab suur rahu, siis tõuseb toimetuleku olulisus."

Sedapuhku võib ka juhtuda, et peamiste teemade tähendus võib muutuda kuni valimispäevani. Tavaliselt nii ei ole, kõik on selge varem. Kui Ukrainas läheb asi hullemaks, tõuseb turvalisuse tähendus. Kui terendab suur rahu, siis tõuseb toimetuleku olulisus.

Kedagi võib aidata ka pakutava raha lugemine, ajakirjanikud tulevad selles tavaliselt appi ja arvutavad kokku lubaduste hinna. Igasuguseid tasuta asju lubatakse valimiste eel tavaliselt nii palju, et virtuaalse rahasaju eest ei ole kuidagi võimalik peitu minna. Telereklaamides on rahalubaduste möll juba käimas.

ETV saates "Haugi mälu" tõestatakse küll, et enamik lubadusi unustatakse kohe pärast valimisi, seepärast on mõistlik arutada, et kust need miljardid eurod võetakse, mida nii lahkelt pakutakse. Valimisteooria ütleb küll selgelt, et suured rahvuslikud strateegiad peavad olema sõnastatud idealistlikult, aga sellest ei peeta kinni, ikka minnakse lihtsa rahapakkumise peale. Ikka loodetakse, et äkki rumal valija annab mulle raha eest hääle. Mõni annabki.

Niisiis, seekordsed lihtsad nõuanded rõhutasid, et jälgige, mis teema on aktuaalne ja ärge laske ennast propagandal ära petta. Arutage, mis on teie hirm, kes suudaks selle hirmu maha võtta ja milline erakond on selleks võimeline. Vaadake erakondade vaenlasi, äkki klapivad teie omadega kokku. Ja ärge laske ennast lihtsalt ära osta.

Miks sellest rääkida? Ikka selleks, et valija teeks enda jaoks õige ja põhjendatud valiku. Mida rohkem inimesi osaleb riigi saatuses, seda parem ja see ongi kogu demokraatia mõte. Seda rõhutab ka tore tsitaat "Peteri printsiipidest", et valimised on ainuke võidujooks, milles võidab enamik osalejaid.

