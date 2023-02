USA võtab kasutusele strateegilised varud ja nafta hind langes

USA teatas, et plaanib võtta kasutusele strateegilised varud ja teisipäeval langes nafta hind.

USA tahab pidurdada hinnatõusu, kuna Hiinas kasvab taas nõudlus toornafta järele. Venemaa teatas hiljuti, et vähendab enda nafta tootmise mahtu poole miljoni barreli võrra, vahendas Financial Times.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes teisipäeval 0,8 protsenti ja on nüüd 85,95 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 79 dollarit barreli kohta.

USA teatas, et müüb oma varudest umbes 27 miljonit barrelit. USA strateegilised naftavarud, mida hoitakse maa-alustes hoidlates Texase ja Louisiana osariigis, on suurimad maailmas.

Venemaa teatas eelmisel reedel, et plaanib nafta tootmise mahtu 500 000 barreli võrra kärpida alates märtsist. Selle uudise peale tõusis Brenti hind.

Venemaa asepeaministri Aleksander Novaki teatel on Venemaa nafta tootmise kärbe vabatahtlik ning see on vastusamm lääneriikide kehtestatud Vene nafta hinna laele.